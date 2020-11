Roma, 21 novembre 2020 - Dopo la pausa per la Nazionale (azzurri qualificati per la final four della Nations League), oggi torna il campionato con la ottava giornata. Tre, come di consueto, gli anticipi del sabato. Nel match serale la Juventus-Cagliari la Signora batte i sardi 2-0. I bianconeri indirizzano la sfida dello 'Stadium' già nel primo tempo con una doppietta del solito Cristiano Ronaldo che raggiunge Zlatan Ibrahimovic in testa alla classifica cannonieri con 8 gol. Tre punti importanti per Pirlo che torna a fare bottino pieno dopo il pari beffardo con la Lazio e mette pressione al Milan capolista.

Ad aprire gli anticipi del sabato è Crotone-Lazio, finita 0-2 e giocata sotto un diluvio e nonostante i danni rpovocati dall'alluvione che ha colpito la città calabrese. Le buone condizioni del campo da gioco, pur reso pesante dall'acqua, hanno permesso alla gara di svolgersi limitando solo in parte lo spettacolo. Decisivi i gol di Immobile al 21' e di Correa al 58'

Mezzo passo falso dell'Atalanta, che non va oltre lo 0-0 contro lo Spezia all'Orogel Stadium di Cesena. I nerazzurri per la prima volta in campionato non riescono a trovare la via del gol e sprecano l'occasione di salire al secondo posto in classifica. La 'Dea' aggancia comunque Napoli, Roma e Lazio al terzo posto con 14 punti, mentre i liguri salgono al 12esimo posto a quota 9 confermandosi una delle più belle sorprese della Serie A.

Tabellino

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Cuomo; Rispoli (1'st P. Pereira), Benali, Petriccione (23'st Dragus), Vulic (34'st Riviere), Reca; Messias , Simy. In panchina: Festa, Crespi, Cigarini, Crociata, Rojas, Zanellato, Djidji, Siligardi, Henrique. Allenatore: Stroppa

Lazio (3-5-2): Reina; Patric 6 (33'st Hoedt), Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo (1'st Akpa-Akpro), Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares (1' st Marusic); Immobile (30'st A.Pereira), Correa (17'st Caicedo). In panchina: Furlanetto, G.Pereira, Armini, Anderson, Cataldi, Muriqi. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Sacchi di Macerata

Reti: 21'pt Immobile, 13'st Correa.

Note - Ammoniti: Rispoli, Marrone, Fares, Cuomo, Lucas Leiva, Luis Alberto. Angoli: 6-2 per la Lazio. Recupero: 1', 3'.

Tabellino

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali (10'st Mattiello), Terzi (30'st Chabot), Erlic , Bastoni (17'st Marchizza); Estevez (30'st Deiola), Ricci, Pobega (1'st Maggiore); Gyasi, Nzola, Farias. In panchina: Rafael, Krapikas, Mora, Agoume', Acampora, Agudelo, Piccoli. Allenatore: Italiano.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Depaoli (25'pt Piccini , 37'st Sutalo), Pessina, De Roon, Gosens; Gomez (1'st Pasalic); Ilicic (37'st Miranchuk), Zapata (22'st Lammers). In panchina: Sportiello, Rossi, Ruggeri, Freuler, Traore'. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Ricci, Estevez, Gosens, Pasalic, Terzi, Pessina. Angoli: 2-1 per l'Atalanta. Recupero: 2', 5'.

Tabellino

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Demiral (40'st Chiesa), Danilo (40'st Alex Sandro); Bernardeschi, Arthur (40'st Bentancur), Rabiot (24'st McKennie), Kulusevski; Morata (24'st Dybala), Cristiano Ronaldo. In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Di Pardo, Frabotta, Portanova, Vrioni. Allenatore: Pirlo.

Cagliari (3-4-3): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan (25'st Carboni); Zappa, Marin (25'st Caligara), Rog, Tripaldelli (1'st Sottil); Ounas (36'st Oliva), Simeone (35'st Pavoletti), Joao Pedro. In panchina: Aresti, Vicario, Tramoni, Pereiro, Cerri. Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Maresca di Napoli. Reti: 38'pt e 42'pt Ronaldo.

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Rabiot, Tripaldelli, Danilo, Arthur, Sottil. Angoli: 9-1 per la Juventus. Recupero: 1', 4'.