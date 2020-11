Roma, 22 novembre 2020 - L'ottava giornata di Serie A si completa oggi con sette sfide, dopo i tre anticipi visti ieri: Crotone-Lazio 0-2; Spezia-Atalanta 0-0; Juventus-Cagliari 2-0. I bianconeri di Pirlo quindi tornano a mettere pressione al Milan capolista, che stasera al San Paolo di Napoli è costretto a trovare i tre punti per rimanere in vetta. I Diavolo non può fallire con i partenopei, considerando anche che nel pomeriggio la mina vagante Sassuolo, vincendo a Verona, potrebbe momentaneamente diventare prima, e restarlo se Insigne e compagni piegassero i rossoneri. Poi c'è la Roma in vista dell'alta classifica, i giallorossi a Parma cercano bottino pieno per poter scavalcare anche la Juve. Mentre l'Inter affonta in casa un Toro sempre più nei guai. La giornata si apre con Fiorentina-Benevento, dove sarà emozionante il ritorno in viola dopo 10 anni di Cesare Prandelli, il più vincente dei tecnici visti al Franchi, che dovrà spronare la squadra dopo la partenza deludente sotto la guida di Iachini.

Fiorentina-Benevento, diretta

Formazioni ufficiali

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Kouamé, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Benevento (4-3-3):Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Sau, Ionita; Moncini.

In tv: Dazn

Roma-Parma, diretta dalle ore 15.00

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Cristante; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Gagliolo, Alves, Osorio, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Inglese.

In tv: Sky Calcio

Sampdoria-Bologna, diretta dalle ore 15.00

Probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Regini; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

In tv: Sky Calcio

Inter-Torino, diretta dalle ore 15.00

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, De Vrij; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Perisic; Lautaro, Lukaku.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, N’Koulou, Bremer, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Verdi; Lukic, Belotti.

In tv: Dazn

Verona-Sassuolo, diretta dalle ore 15.00

Probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Ceccherini, Magnani; Dimarco, Veloso, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Barak; Kalinic.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Obiang, Lopez; Berardi, Traore, Boga; Raspadori.

In tv: Sky Calcio

Udinese-Genoa, diretta dalle ore 18.00

Probabili formazioni

Udinese (3-4-3): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Ouwejan; Pussetto, Okaka, Deulofeu.

Genoa (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Masiello, Bani, Goldaniga; Lerager, Rovella, Badelj; Zajc, Pandev; Scamacca.

In tv: Sky Calcio

Napoli-Milan, diretta dalle ore 20.45

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Insigne, Mertens, Politano.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

In tv: Sky Calcio

