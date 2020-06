Roma, 23 giugno 2020 - La Serie A scende in campo anche oggi con le partite Verona-Napoli, Spal-Cagliari, alle 19.30, poi Genoa-Parma e Torino-Udinese alle 21.45, match valvoli per la 27esima giornata di campionato. Ieri la Juventus ha vinto a Bologna 0-2, Ronaldo-Dybala, e dimenticato la sconfitta in finale di Coppa Italia. Poker per il Milan a Lecce, mentre solo 1-1 della Fiorentina in casa del Brescia. Domani si concluderà questo turno spalmato su tre giorni con le sfide Inter-Sassuolo, Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria.

Classifica Serie A, partite, calendario e risultati

Verona-Napoli, segui la diretta dalle 19.30

I partenopei, carichi del successo in Coppa Italia contro la Juve, cercano tre punti per staccare il Milan, che ieri li ha affiancati a 39 punti, in zona Europa. Ma al Bentegodi i veneti li aspettano reduci da successo sul Cagliari, e a un solo punto in clasasifica da Insigne e compagni.

Orario tv

Il match tra Verona e Napoli sarà trasmesso in diretta sul canale satellitare DAZN1, per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN.

Formazioni ufficiali

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All Juric.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Live

Spal-Cagliari, segui la diretta dalle 19.30

I padroni di casa tornano in campo dopo tre mesi e mezzo, e con il penultimo posto da rimontare. Di Biagio non potrà contare su Di Francesco e Zukanovic, bloccati da problemi muscolari, mentre Berisha ha una frattura alla mano. I sardi arrivano dopo il ko contro il Verona, nell'esordio in panchina rossoblu di Walter Zenga, chiamato per frenare la caduta verso le zone basse degli isolani, dopo un esordio di campionato a ben altri livelli.

Orario tv

SPAL-Cagliari verrà trasmessa in diretta tv alle 19.30 da Sky sui canali Sky Sport Serie A, numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre, e Sky Sport, numero 252 del satellite.

Formazioni ufficiali

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala; Castro, Valdifiori, Valoti; Strefezza, Petagna, D'Alessandro. All. Di Biagio.



CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Pisacane, Walukiewicz, Klavan; Mattiello, Nandez, Ionita, Rog, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. All. Zenga.

Live

Genoa-Parma, segui la diretta dalle 21.45

Il Grifone in piena zona retrocessione ha bisogno di punti come dell'ossigeno. Il tecnico Davide Nicola ha a disposizione l'intera rosa. In attacco Pandev sarà il bomber di riferimento. I ducali invece arrivano reduci da un pareggio, e forti di 11 punti di differenza in classifica, ma D'Aversa non si fida della seconda vtrasferta consecutiva, e dei liguri: "Nicola ha fatto un percorso molto importante: in 9 partite ha ottenuto 14 punti, un persorso da Europa League".

Orario tv

Genoa-Parma sarà trasmessa in diretta tv alle 21.45 sul canale satellitare DAZN1, per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Live

Torino-Udinese, segui qui la diretta dalle 21.45

Tra granata e friulani è sfida salvezza. Entrambe a 28 punti, tre sopra la zona calda, si daranno battaglia in cerca di un successo che dia più respiro per il proseguo del campionato. davanti i padroni di casa confermano Gallo Belotti, nella speranza si sblocchi: a secco dal 5 gennaio e con un rigore sbagliato contro il Parma. Dall'altra parte c'è la formazione allenata da Luca Gotti, che si presenta con un solo indisponibile, Prodl. Davanti tocca tandem Okaka-Lasagna.

Orario tv

Torino-Udinese sarà trasmessa in diretta tv alle ore 21.45 su Sky Sport 202 e 249. La diretta streaming della sfida sarà disponibile sulla piattaforma Sky.

Live