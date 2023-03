Pechino Express 2023, anticipazioni della quarta puntata: prove, eliminati e classifica

È arrivata alla quarta tappa la missione speciale di Pechino Express 2023, un viaggio tra i colori dell’Oriente lungo ‘La Via Delle Indie’. Sono sette le coppie rimaste in gara dopo le prime due eliminazioni e questa sera – giovedì 30 marzo, alle 21.15 su Sky e in streaming su Now – affronteranno 504 km alla scoperta degli stati indiani del Karnataka e del Kerala. Sarà un percorso avventuroso alla scoperta di un territorio tra i più affascinati, tra spezie piccanti, teatro e giochi leggendari con gli elefanti. Guidati dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, i concorrenti partiranno da Mysore e giungeranno a Kumarakam. Tra passaggi di fortuna e prove insidiose, la competizione dello show prosegue quindi con l’ultima tappa indiana, prima di affrontare – nelle prossime puntate – il Borneo malese e la Cambogia. Il viaggio terminerà l’11 maggio con la decina e ultima tappa, ma soprattutto con i vincitori finali di Pechino Express 2023. Quarta tappa: le anticipazioni Nel corso della quarta tappa i viaggiatori partiranno da Mysore alla volta di Nanjangud Suruchi, dove affronteranno la prima “piccante e speziata missione”, che metterà a dura prova il palato e la tenuta dei concorrenti, per poi...