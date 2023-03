Pechino Express 2023, le anticipazioni della terza tappa: missioni e prove

Pechino Express 2023

Roma, 23 marzo 2023 – Entra nel vivo la gara di ‘Pechino Express - La via delle Indie’, il viaggio che vedrà i partecipanti impegnati sulla rotta dell’Asia, tra panorami mozzafiato, culture antichissime, luoghi sacri densi di spiritualità. Torna stasera, giovedì 23 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming su Now, la terza tappa del viaggio: i concorrenti dovranno percorrere 438 chilometri, affrontando nuove sfide e passaggi di fortuna.



Ormai la competizione è partita e la gara si fa sempre più entusiasmante: le coppie otto rimaste in gara, guidate dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, partiranno da Hampi, perla del Karnataka, e dovranno raggiungere Mysore, traguardo finale di questo nuovo appuntamento con il programma Sky Original realizzato da Banijay Italia.

Le coppie rimaste in gara

Dopo la prima eliminazione di Dario e Caterina Vergassola, ribattezzati ‘Gli Ipocondriaci’, sono otto le coppie che affronteranno questa nuova, entusiasmante ed estenuante tappa: ‘Le Attiviste’ Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi); ‘Gli Avvocati’ Alessandra Demichelis e Lara Picardi; ‘Gli Italo Americani’ Joe Bastianich e Andrea Belfiore. E poi ci saranno le coppie del cuore: Martina Colombari e Achille Costacurta, ‘Mamma e Figlio’ nella vita e nell'avventurosa gara; ‘I Novelli Sposi’ Federica Pellegrini e Matteo Giunta. E ancora: Carolina Stramare e Barbara Prezia, ‘Le Mediterranee’; ‘I Siculi’ Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo; Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, ribattezzati ‘Gli Istruiti’.

Terza tappa: missione e prove

In questa terza tappa i viaggiatori – provvisti soltanto di uno zaino contenente una dotazione minima per la sopravvivenza e un ‘pocket money’ 1 euro al giorno a testa in valuta locale – affronteranno la prima missione della puntata: una durissima risalita del fiume a colpi di remo per arrivare al Tempio di Hanuman, una delle divinità più venerate e amate in India.



Tra la ricerca di passaggi in tuk-tuk, i pittoreschi taxi a tre ruote del posto, non mancheranno imprevisti e difficoltà che sorprenderanno i 16 concorrenti lungo il percorso. I viaggiatori dovranno scendere fino al Forte di Chitradurga – dove le prime quattro coppie che firmeranno il Libro Rosso si sfideranno nella prova immunità – che consisterà in una partita di Kabaddi, uno degli sport

indiani più praticati.



A seguire, le coppie potranno praticare lo yoga, antichissima disciplina indiana, dopodiché non resterà che correre verso il tappeto rosso situato alle Chamundi Hill di Mysore, raggiungibili soltanto attraverso un faticoso percorso composto da centinaia di gradini. Una volta raggiunta la meta, Costantino ed Enzo leggeranno la classifica finale, con la busta nera che decreterà se la tappa sarà a eliminatorie o meno.

Cosa è successo nelle prime due puntate

La prima tappa del viaggio di Pechino Express 2023 è iniziata a Mumbai, una delle città più caotiche dell’India. La prima missione affrontata è stata recuperare radio, soldi e mappa del viaggio: strumenti indispensabili per tutta la durata del programma. Il gruppo si è aggirato tra il Colaba Market, la lavanderia pubblica di Dovi Ghat e altri luoghi simbolo di Mumbai. Nel parco di Oval Maidan, i concorrenti si sono guadagnati i soldi l’indirizzo della nuova consegna. Accolti da un ‘Kaan saak wala’ – famosi per il servizio di pulizia delle orecchie, che svolgono armati di lunghissimo bastoncino – i concorrenti si sono dovuti sottoporre alla fastidiosa e temuta pratica. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati accolti da una famiglia locale che, saputo del loro novello matrimonio, si è offerta di celebrare una nuova cerimonia secondo il rito indù. Ad aggiudicarsi la tappa – che non era a eliminazioni, quindi tutti salvi – sono state le Mediterranee, Carolina Stramare e Barbara Prezia. Subito dopo sono arrivati gli Ipocondriaci, Caterina e Dario Vergassola.



Nella seconda puntata, i 18 concorrenti (nella prima tappa non ci sono state eliminazioni) sono partiti da Kolhapur e hanno percorso 435 chilometri. Le Mediterranee, arrivate prime nella puntata precedente, hanno avuto la possibilità di penalizzare due coppie: hanno scelto gli Avvocati, Alessandra De Michelis e Lara Picardi, e i Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, partiti con 10 minuti di ritardo. Con 1 euro al giorno a testa, i viaggiatori hanno iniziato la tappa da Kolhapur, la città dove esiste la scuola dei famosi lottatori Kushti. Tra mansioni impreviste e sorprendenti – come la preparazione dello sterco di mucca, usato come combustibile – o la prova immunità nel villaggio di Govindakoppa, vinta dagli Italo Americani e dai Novelli Sposi. Alla fine della tappa, che si è rivelata eliminatoria, le Mediterranee hanno scelto di eliminare Gli Ipocondriaci. Per Dario e Caterina Vergassola è stato il momento di tornare a casa.

Pechino Express 2023: il viaggio

La decima edizione di Pechino Express è iniziata il 9 marzo e si snoderà attraverso le Indie con 10 imperdibili puntate, in onda su Sky e Now fino all’11 maggio 2023. I concorrenti sono partiti dall’India e percorreranno il territorio asiatico attraverso il Borneo malese e la Cambogia. “Sono luoghi in cui la spiritualità orientale si intreccia alla natura selvaggia – raccontano i conduttori del programma, Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio – dove la giungla convive con le rovine di regni passati e le città del presente, in cui gli uomini hanno sviluppato usi e modalità di vita unici per condurre la propria esistenza”.



L’avventura è iniziata nella caotica ‘giungla urbana’ di Mumbai, in India, per poi toccare la natura selvaggia del Borneo malese, fra specie animali uniche al mondo e culture antiche fatte ancora oggi di misteriosi rituali; infine raggiungerà la Cambogia.