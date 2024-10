Elon Musk, la grande accusa: “Ha contatti costanti con Putin”. Il favore alla Russia

Washington, 25 ottobre 2024 – A meno di due settimane dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, piovono accuse importanti su uno dei principali sostenitori pubblici di Donald Trump, il miliardario Elon Musk. Il Wall Street Journal ha accusato il patron di X di essere “in contatto costante dal 2022” con il presidente russo Vladimir Putin: un vero colpo di scena considerando il supporto pubblico all’Ucraina sin dai primi giorni dell’invasione.

I contatti, stando al quotidiano americano, sarebbero “confermati da diversi attuali ed ex funzionari americani, europei e russi”. Ma non è l’unica accusa: Putin avrebbe anche chiesto a Musk di non attivare la rete satellitare internet Starlink su Taiwan, come favore per il suo alleato cinese Xi Jinping.

Elon Musk (Getty Images via AFP)

Il volto di SpaceX ha negato categoricamente le accuse, definendole “assurde”. Versione confermata anche dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo il quale le uniche conversazioni tra Musk e il leader russo sarebbero state sullo “spazio e le tecnologie attuali e future”. Il miliardario ha tuttavia confermato di aver avuto contatti con Putin nell’aprile del 2021. Il Wsj riferisce anche di conversazioni con Sergey Kiriyenko, vicedirettore dell’Amministrazione presidenziale russa e responsabile per la disinformazione: queste avrebbero avuto luogo dopo l’invasione dell’Ucraina.

Elon Musk a un incontro pubblico in Pennsylvania (Getty Images via AFP)

La scorsa settimana, parlando dei collegamenti tra Starlink e il Pentagono, Musk ha rivelato di avere “un nulla osta di sicurezza top secret”, che gli permette di accedere dunque a informazioni normalmente classificate. “Ma devo dire che – ha aggiunto – come la maggior parte delle cose che conosco, il motivo per cui mantengono questo top secret è perché è così noioso”. No comment, invece, da parte del dipartimento della Difesa: “Non commentiamo il nulla osta di sicurezza, lo screening o lo status di alcun individuo, o questioni relative alla politica di sicurezza del personale nel contesto della segnalazione delle azioni di un individuo”, le parole di un portavoce.