Romano Prodi: sì alla Palestina? Era ora. “Israele ha perso la ricchezza morale”

Roma, 28 luglio 2025 – "Parlare di Gaza? È un dovere morale". Non usa mezzi termini Romano Prodi, ex presidente della Commissione europea e due volte presidente del Consiglio. Dalla situazione in Medioriente, al rapporto fra Ue e Trump, il Professore delinea un quadro preoccupante, che riguarda anche il progressivo deterioramento delle democrazie.

Romano Prodi, ex primo ministro del Governo Italiano ed ex Presidente dell'Unione Europea

Presidente Prodi, Macron riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina. Che giudizio dà di questa mossa?

"Era ora. Il gesto di Macron è quasi non dico una riparazione, ma una presa d’atto che bisogna in qualche modo decidersi se vogliamo trovare una soluzione, concordata o meno, nella tragedia che si sta consumando".

Molti analisti ritengono che Netanyahu stia cercando di ampliare territorialmente Israele. È d’accordo?

"Direi proprio di sì. Non c’è solo il dramma di Gaza. La Cisgiordania ormai è ridotta a piccole enclave di palestinesi che non hanno più libertà di movimento. Il governo israeliano comanda direttamente o attraverso i coloni, approfittando della debolezza e anche della corruzione che l’Autorità Nazionale Palestinese ha avuto nel tempo. Ma stavolta indubbiamente Netanyahu vuole farla finita".

La premier Meloni ha definito ‘controproducente’ la mossa di Macron. Come mai una posizione così smarcata, soprattutto da parte di un Paese che sul capitolo Palestina ha sempre avuto una posizione molto chiara?

"L’Italia ha perso il suo ruolo. Non può più esercitare quell’influenza per la quale ha lavorato tanti anni e che ci è sempre stata riconosciuta da tutti. Mi ricordo i colloqui che ho avuto con i vari leader in Medioriente. Abbiamo perduto un grande patrimonio, non è tutta responsabilità dell’attuale governo, ma di certo ha impresso un’accelerazione al processo".

L’Italia non parteciperà neanche al piano congiunto di Francia, Germania e Regno Unito per inviare aiuti sulla Striscia. Era così compromettente aderire?

"Forse aspettiamo che anche la Polonia mandi gli aiuti per agire finalmente anche noi. Tra l’altro, l’iniziativa non è partita da Paesi anti israeliani, o dubbi o a noi ostili. Lo hanno fatto tre grandi Paesi europei, che hanno perlomeno un residuo di umanità davanti a quello che sta succedendo. Non aver aderito, per me, è semplicemente inconcepibile".

La crisi in Medio Oriente potrebbe rappresentare una grande occasione per la Ue per esprimersi con una voce sola ed essere più protagonista nel Mediterraneo. Almeno davanti alla tragedia umanitaria sarà possibile trovare una posizione comune?

"Con gli attuali sistemi istituzionali non siamo in grado di prendere nessuna grande, ma nemmeno piccola, decisione che abbia l’aggettivo ‘europea’".

Mi pare sia stato chiaro. Che cosa dovrebbero fare a Bruxelles?

"È semplice: dobbiamo ritornare a decidere. La prima cosa è fare un referendum europeo per l’abolizione dell’unanimità che ci sta paralizzando".

Immaginiamo che domani la guerra termini. Come vede il Medioriente di dopodomani?

"Non vedo niente di nuovo. Purtroppo questa vicenda ha instaurato un odio profondo fra Israele e molti popoli dell’area mediorientale, non solo quelli arabi. Il mio rimpianto è che io ho vissuto un rapporto strettissimo con Israele. Con il primo ministro Olmert ho lavorato in grande armonia per procedere con piccoli, ma continui passi in avanti con l’obiettivo di armonizzare i rapporti tra Israele e Palestina".

Dopo Netanyahu si potrà recuperare almeno in parte questo processo?

"È molto difficile. C’è in atto un cambiamento profondo nel Paese, anche nella società. Il 7 ottobre è stato un momento drammatico. Una volta il governo israeliano teneva conto delle opinioni pubbliche mondiali. Era la ricchezza morale di Israele. Un patrimonio che la nuova Israele ha distrutto".

Lei nel suo passato politico ha lavorato molto con l’Iran e i Paesi arabi più moderati. È ancora possibile una diplomazia multilaterale euromediterranea oggi?

"No, perché è cambiato il mondo. Trump ha inaugurato e ha messo il sigillo su una tendenza che già c’era: l’indebolimento delle democrazie e l’aumento dell’autoritarismo. Dialoga solo con Putin e Erdogan. E forse con Xi".

Di certo l’Ue non gli è molto simpatica. È una questione di interessi o c’è dell’altro?

"Trump disprezza la democrazia e il significato profondo della democrazia. Ritiene che la democrazia non sia capace di decidere. Di conseguenza, disprezza l’Europa".

Perché secondo lei gli autocrati in questo momento storico hanno tanto successo?

"Perché ormai si vota sempre più per l’identità e non solo per l’interesse. La nuova destra europea è sempre più identitaria. Ed è una china pericolosa. Basti ricordare i conflitti scoppiati nei secoli scorsi".

Presidente, ha delineato un quadro molto complesso. Come si colloca la premier Meloni? È una protagonista?

"Sta con Trump senza poter rompere con l’Europa. Mantiene una posizione ambigua senza poter mettere in atto una mediazione attiva. Firma un contratto di assicurazione per il suo futuro, ma rende l’Italia periferica".