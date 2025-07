Treno deragliato in Germania dopo la tempesta: morti e feriti tra i 100 passeggeri a bordo

Roma, 27 luglio 2025 – Disastro ferroviario in Germania nei pressi della città di Riedingen, nel sud-est del Baden-Wurttemberg, dove un treno è deragliato oggi pomeriggio pochi minuti dopo le 18 a seguito di una tempesta. A bordo del convoglio viaggiavano almeno 100 passeggeri. La Schwaebische Zeitung riferisce che nell'incidente ferroviario di oggi nel Baden-Wuerttemberg sarebbero morte almeno tre persone e 34 sono rimaste ferite. Il treno è un Regional Express della Deutsche Bahn e, secondo le informazioni raccolte dallo Spiegel, era in viaggio fra Sigmaringen a Ulma ed è deragliato sulla linea a binario unico nei pressi di Zwiefaltendorf intorno alle 18.10. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente

Secondo le prime informazioni, il treno è deragliato in una zona boscosa, dove c'era stato un forte temporale. I soccorritori hanno dovuto percorrere un lungo tratto a piedi nel mezzo della fitta vegetazione per raggiungere il luogo dell'incidente, un’area molto boscosa. Soccorritori, poliziotti e vigili del fuoco sono tuttora al lavoro a pieno ritmo nei pressi di Riedlingen, le riprese video della scena mostrano molti uomini impegnati a terra al lavoro sui vagoni deragliati per raggiungere i passeggeri. Il filmato mostra diversi vagoni deragliati, almeno uno dei quali è inclinato su un lato. Le operazioni di soccorso e salvataggio si svolgono con il supporto di tre elicotteri.

Il treno deragliato in Germania

Secondo un portavoce della polizia federale di Stoccarda ha detto che “due vagoni del treno espresso regionale della Deutsche Bahn sono deragliati”. Non è ancora chiara l'origine del deragliamento, se sia stato causato da un albero finito sui binari o da un cedimento innescato dal violento temporale che era in corso in quell’area al momento del passaggio del convoglio. Sul luogo dell'incidente si vedono diversi alberi caduti. La linea ferroviaria è attualmente chiusa.