Accordo sui dazi Usa-Ue, gelo Francia: sottomessi a Trump. Bruxelles chiarisce sulla web tax

11:49

Tajani: "Ora sostegni"

''L'accordo sui dazi tra Usa e Ue è comunque un accordo che chiude una stagione di incertezze e impedisce una guerra commerciale. Questo è il primo elemento positivo, poi bisognerà vedere nei dettagli quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Per dare una valutazione complessiva bisogna vedere la conclusione dell'accordo, settore per settore. È ovvio che i dazi non sono mai un evento positivo, ma il 15% è una percentuale assolutamente sostenibile da parte del sistema europeo e italiano''. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando alla conferenza stampa di Fi sul Sud. "Non sappiamo ancora l'effetto dei dazi", ha sottolineato il vicepremier per poi aggiungere: ''L'opposizione ha sempre detto che si fanno trattative insieme all'Ue. Noi abbiamo sempre sostenuto da europeisti il lavoro della Commissione Ue e siamo ben lieti che abbia fatto il suo dovere''. Il ministro nel pomeriggio ha convocato alla Farnesina una riunione con tutti i rappresentanti del mondo imprenditoriale per parlare di dazi''. Scopo dell'incontro, ha spiegato il vicepremier, è ''informare le imprese e sapere da loro cosa serve per sostenerle in questo momento e per poter continuare a perseguire l'obiettivo dei 700 mld di export entro la fine del 2027''.