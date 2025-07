“Così ho ucciso il pesce scorpione a Palmi”: il racconto del sub Luigi Nizzari

Palmi (Reggio Calabria), 28 luglio 2025 – Ha incontrato e ucciso un pesce scorpione a Palmi (Reggio Calabria). Luigi Nizzari, sub da una vita, ‘sentinella’ del progetto AlienFish, ha dimostrato nei fatti quello che Francesco Tiralongo, il professore dell’università di Catania che nel 2012 si è inventato quel progetto di ricognizione dal basso, aveva intuito da tempo: “Siamo a una svolta negativa, l’espansione di questa specie aliena invasiva è rapidissima”, è stata l’analisi del docente con Quotidiano.net.

Un esemplare spettacolare di pesce scorpione immortalato nelle acque della Sicilia da Giusi Milintenda del progetto AlienFish

“Era il 22 giugno, mi trovavo sulla spiaggia della Marinella – racconta Nizzari al telefono con Quotidiano.net -. Quel giorno mi sono immerso più tardi del solito, abitualmente vado presto perché voglio evitare il traffico dei pescatori. Mi sono accorto che l’acqua era caldissima, sicuramente superiore ai 30°. Ho iniziato a fare qualche discesa, c’era corrente. Poi, l’ho visto”.

A questo link, tutte le info del progetto AlienFish

"Sul momento – confida il sub – ho pensato: ‘quell’alga sembra proprio un pesce scorpione...’. Era sotto di me, non più distante di 5 metri, immobile, appoggiato a uno scoglio a sette-otto metri di profondità. Sono sceso per curiosità, mi sono avvicinato e ho capito che era proprio quel pesce alieno. Era la prima volta che ne incontravo uno su quel tratto di costa, sub amici miei ne avevano visti altri esemplari sulla punta. Ma lì, mai”. Proprio questo avvistamento ha convinto Tiralongo che sia in atto un ritmo accelerato nell’espansione.

“Mi sono allontanato subito – prosegue il racconto di Nizzari – perché ero senza telecamera. Poi sono tornato, mi sono riavvicinato e ho fatto la ripresa a pochi centimetri, l’ho proprio toccato con la macchina per vedere se aveva reazioni, all’inizio avevo avuto il dubbio che fosse morto. Invece il pesce scorpione è scappato subito, per questo ho deciso di catturarlo e ucciderlo. Non solo perché è pericoloso per l’uomo ma soprattutto perché è meglio togliere subito di mezzo il primo che arriva”.

Ma non è stato quello il primo pensiero. “Al vederlo mi sono detto, è bellissimo! Era davvero uno spettacolo, ne sono rimasto affascinato. Aveva tutte le pinne aperte, che fluttuavano con la corrente”.

Ma il sentimento, quando Nizzari è riemerso dall’acqua, è stato di turbamento profondo. "Il mare è cambiato – conclude il sub -, non ho più i punti di riferimento di prima. Mi immergo da quando ero un bambino, questa passione me l’ha trasmessa il mio papà. Il nostro mare è diventato tropicale. Il mare è cambiato sicuramente per la pesca intensiva, a livello ambientale per il riscaldamento”. Cosa non trova più? “Non vedo più, o vedo in modo molto ridotto, tordi o sciarrani”.

Ma questo le toglie la passione di immergersi? Risponde di spinta: “Assolutamente no, anche perché cerchiamo proprio di documentare i mutamenti”. I sub come sentinelle? “In qualche modo sì, per quello che si riesce a fare”.