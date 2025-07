Addio a Claudia Adamo di Rai Meteo. “Ha combattuto la malattia come una tigre”

Roma, 28 luglio 2025 – "Ciao ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate”. E’ Alberto Matano, in un post su Instagram a dare al pubblico la notizia della morte di Claudia Adamo, meteorologa, volto noto della Rai e, prima, anche di Sky Meteo 24.

Adamo, responsabile di Rai Meteo, aveva solo 51 anni e da tempo era malata. Era figlia d’arte; il padre Luciano, ufficiale dell’Aeronautica era anche lui meteorologo, ad aveva lavorato a Rai2 negli anni ‘90.

Laureata in fisica a Tor Vergata, aveva fatto il dottorato a Ferrara: nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi enti di ricerca, dall'Istituto di scienza dell'atmosfera e del clima del Cnr alla Nasa, nonché con Legambiente, occupandosi di cambiamento climatico e dei suoi effetti in Italia.

Sua l’idea del Green Meteo per Rai Gulp che le è valso il Premio Areté 2021, il Premio per la Comunicazione responsabile.

La ricorda il conduttore Alberto Matano, con cui ha condiviso la scena in tv: “Con il tuo sorriso e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Per la famiglia di @vitaindiretta è un giorno assai triste”.

Le dedica un post sui social anche il meteorologo Rai Matteo Tidili: “Una donna piena di forza, passione, entusiasmo e amore per la vita. Resterà indelebile il ricordo dell’estate scorsa quando nonostante la malattia, con una forza mentale e fisica fuori dal comune, sei venuta in Sardegna a trovarci. È stata l’ultima volta che ci siamo visti. Speravo davvero che quest’estate potessimo rifarlo, come avevamo programmato, e che finalmente Katia potesse tatuarti la tanto desiderata tigre, simbolo perfetto della tua forza e del tuo coraggio”.

Clauda Adamo amava definirsi così, una tigre: “Sempre sorridente e positiva, anche durante il lungo, terribile percorso della malattia”, spiega Fabio Zimbo di Rai Meteo. Anche Alex Guarini racconta la sua battaglia, a testa alta. “Hai lottato fino all’ultimo secondo con tutte le tue forze e con estrema dignità, rispettando te stessa e le persone che hai amato”.