Andrea Stroppa, referente italiano di Musk, indagato nell'inchiesta Sogei

Roma, 15 ottobre 2024 – Il referente italiano di Elon Musk è finito nell’inchiesta della Sogei, che ha portato all’arresto del direttore generale Paolino Iorio. Il 30enne Andrea Stroppa, l’esperto informatico che collabora con Musk, è indagato insieme ad altre 17 persone.

Secondo quanto scrive la Gdf in una informativa citata nel decreto di perquisizione, Stroppa sarebbe stato “agganciato” da un militare della Marina (anche lui indagato) per l’acquisizione di Starlink, il progetto di internet via satellite fondato dal miliardario Elon Musk.

L’acquisizione di Starlink

“Nell'apprendere del progetto volto all'acquisizione da parte del Governo del sistema satellitare (Starlink, ndr) realizzato e fornito da un noto gruppo statunitense, il militare approfitta dello svolgimento presso il VI reparto di cui fa parte di una riunione sul tema per agganciare e contattare successivamente il referente italiano del Gruppo, Andrea Stroppa”.

Le intercettazioni

"Nel corso delle conversazioni – si legge nei documenti della procura – emerge da un lato che l’ufficiale programma con un altro indagato l'inserimento di Olidata Spa nell'affare e, dall'altro, lo svolgimento di una certamente illecita propalazione a beneficio dello Stroppa (e tramite dei suoi referenti) di notizie riservate in ordine a decisione assunte nel corso di riunioni ministeriali".

"Vicenda sintomatica di un accordo concluso, o in corso di conclusione, al fine di far beneficiare Olidata Spa, e attraverso la stessa l'ufficiale di Marina e un altro indagato, degli affari che il gruppo statunitense potrà concludere con l'amministrazione italiana, grazie all'intervento illecito del pubblico ufficiale”, conclude la nota.