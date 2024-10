Corruzione a Roma, arrestato un dirigente di Sogei. Perquisizioni a ministeri e aziende

Roma, 15 ottobre 2024 – Arrestati per corruzione un imprenditore e un dirigente di Sogei, la società informatica del Ministero delle Finanze. I due uomini sono stati bloccati ieri sera in flagrante a Roma, mentre si scambiavano 15mila euro in contanti.

Stamattina, su disposizione della procura capitolina, i finanzieri del comando provinciale hanno perquisito uffici e abitazioni di alcuni pubblici ufficiali e diverse imprese. L'accusa è di corruzione e turbata libertà degli incanti nell'ambito di diverse procedure di appalto e affidamento in materia di informatica e telecomunicazioni da parte di Sogei, dal Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza), dal Ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa.

Tra le aziende perquisite, le società quotate in borsa Digital Value e Olidata.