Ruspa in spiaggia a Ostia tra i bagnanti: il video è virale

Roma, 4 maggio 2025 – Una ruspa si aggira tra i bagnanti della spiaggia libera a Ostia. E’ sabato e mentre il mezzo si sposta la spiaggia è piena di persone distese al sole.

La ruspa attraversa l’arenile di fronte l’ex colonia Vittorio Emanuele, senza alcuna protezione, trasportando nella benna lunghi pali di ferro a pochi metri da famiglie e bambini. Alcuni bagnanti si spostano, altri restano lì perplessi mentre la gru li sfiora con il braccio meccanico. Un residente riprende la scena col telefonino (abbastanza prevedibile) e posta il video su X, dove diventa immediatamente virale.

L’ironia e lo sdegno si alternano. “La ruspa e il mare”, è la frase scritta da un utente. “Nelle spiagge di Ostia per sicurezza bisogna passare con la ruspa e spianare tutto”, scrive un altro.

Il caso ha provocato una querelle fra il Comune, che gestisce la spiaggia, e la Regione, che attraverso l’assessorato ai Lavori Pubblici è il responsabile del cantiere dove opera la gru.

"In merito all'episodio avvenuto ieri presso la spiaggia libera Gialla di Ostia la Regione Lazio, che in quel tratto ha appena realizzato uno degli interventi di ripascimento in programma sul litorale, ha già attivato, attraverso gli uffici preposti, una verifica con la ditta relativa alla sicurezza delle operazioni in corso", comunica la Regione in una nota. "In un video diventato virale, durante lo spostamento del mezzo si nota la presenza di due addetti che hanno vigilato lo spazio di sicurezza necessario per far compiere a velocità ridotta il tratto di arenile, circa venti metri, antecedente l'area recintata dove è attualmente custodito il materiale di lavoro", si aggiunge.

"Quanto accaduto ieri sulla spiaggia libera Gialla a Ostia, e diffuso tramite un video sui social, solleva interrogativi legittimi sulle modalità di esecuzione di alcuni interventi. Naturalmente se il video non risultasse artefatto. Abbiamo chiesto alla Regione, che ha commissionato i lavori di ripascimento di quel tratto costiero, di verificare quanto accaduto e di individuare eventuali responsabilità verso le ditte esecutrici dei lavori e, comunque, di disporre ogni utile presidio di sicurezza con l'auspicio che simili episodi non si ripetano, nel rispetto di chi frequenta il litorale. Non è tollerabile che un mezzo pesante si muova in mezzo ai bagnanti di sabato pomeriggio e senza nemmeno l'ausilio di un preposto alla sicurezza non considerando i rischi connessi a una manovra come quella. La sicurezza delle persone è importante". Cosi' in una nota l'assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi.