Le bambine (spose) della Guinea. Sei su 10 hanno il destino segnato: "Può salvarle solo l’istruzione"

Peruzzi

La vita di Saran è scandita dalle dirette alla Radio Rural di Kankan, la radio della seconda città della Guinea Conakry, vicina al confine del Mali. Saran usa la sua voce per prevenire la piaga dei matrimoni precoci: da queste parti più del 60% delle bambine, secondo i dati dell’ong Girls not Brides, si sposano prima dei 18 anni, e quasi 4 su 10 prima dei 15. Bambine cui viene negata l’infanzia, in cambio di una dote, pagata dalla famiglia del marito.

"La vera dote è l’istruzione delle vostre figlie", dice Saran al microfono, raccontando la sua storia, quella di una bambina fortunata: i suoi genitori le hanno dato la possibilità di studiare e oggi ha realizzato il suo sogno, quello di diventare una giornalista, per trasmettere quello che ha imparato a quelle famiglie che ancora oggi non iscrivono le loro figlie a scuola, a chi non capisce il valore di avere un’educazione, in un Paese in cui la scuola non è un obbligo.

Spesso nei villaggi sperduti nelle campagne, dove vive la maggior parte della popolazione, le scuole non ci sono o distano molti chilometri. Saran sa che maggiore è il livello di istruzione, più si abbassa la possibilità di sposarsi prima dei 18 anni. È la povertà, infatti, ciò che spinge molte famiglie a dare in sposa le figlie quando sono ancora bambine, in modo da avere meno bocche da sfamare.

Il pensiero di poter dare strumenti efficaci per fare al meglio un lavoro importante, in un contesto come questo, l’idea di poter contribuire, attraverso questo progetto, a ridurre la possibilità che anche solo una delle bambine che abbiamo incrociato lungo le stradine sterrate dei villaggi, finisca nella trappola del matrimonio precoce, degli stupri sistematici, di un futuro di violenza e sottomissione, dà un senso a tutto, e mi ricorda il ruolo di servizio che porta con sé questa professione.

Quando siamo in giro insieme divento ’la blanche’, neanche a dirlo per il colore della pelle. Non è che si vedano tanti bianchi da queste parti, e quelli che arrivano fin qui non sono certo in cerca di confronto e condivisione, ma di affari. La Guinea Conakry è uno dei Paesi più ricchi dell’Africa (e quindi del Mondo) di minerali rari: possiede un terzo delle riserve mondiali di bauxite, il minerale da cui si ricava l’alluminio e, non bastasse, ci sono immense miniere d’oro e di ferro. Eppure, nonostante questo primato, resta uno dei più poveri del continente africano, con poco meno della metà della popolazione che vive in condizioni di povertà, secondo i dati della Croce Rossa Internazionale. L’unica infrastruttura presente è la strada che porta dalla Capitale, Konakry, a Kankan (costruita dai cinesi), tutto il resto sono strade di terra rossa, che diventano impraticabili durante la stagione delle piogge. Ci sono un paio di ferrovie, ma servono esclusivamente al trasporto dei minerali grezzi dalle miniere al porto di Conakry, dove vengono spedite per essere trasformate.

Gran parte delle miniere sono sfruttate da grandi multinazionali straniere — aziende come Rio Tinto, Rusal, Alcoa, Chalco (China Aluminium Corporation) e consorzi misti con società locali di facciata. Lungo la strada gli unici stabilimenti che si incontrano sono cinesi. I governi che si sono succeduti negli anni, dopo l’indipendenza, hanno firmato contratti poco trasparenti e con clausole svantaggiose, cedendo i diritti di sfruttamento per decenni in cambio di royalties minime. Si esporta minerale grezzo, spesso senza processi di trasformazione industriale in loco, con il profitto che viene spostato all’estero. Ma il disastro è anche ambientale e sociale.

Le comunità locali subiscono gli impatti della deforestazione, dell’inquinamento dei terreni, delle acque, e quindi delle coltivazioni. Le terre vengono espropriate senza un adeguato compenso. E non si guarda all’età di chi, in quelle miniere, ci lavora: uno dei temi che abbiamo affrontato durante i nostri incontri, in cui abbiamo realizzato delle piccole inchieste giornalistiche, infatti, è proprio il lavoro minorile, l’infanzia negata. Secondo l’ILO, l’organizzazione internazionale del lavoro, circa un bambino su 2 fra i 5 e i 17 anni è coinvolto in qualche forma di lavoro minorile, nel Paese. E uno dei settori in cui vengono impiegati è proprio quello delle minere. Anche questo fenomeno si collega alla mancanza d’istruzione, di informazioni.

I colleghi lo sanno, hanno raccolto storie, dati, hanno fatto analisi su terreni e acque. Anche se le loro denunce sembrano non portare a nulla, non mollano. E questo è lo spirito che, diciamo loro, deve avere un giornalista.

(2-fine)