Gaza Ecco gli aiuti dal cielo

di Aldo Baquis

La pressione internazionale ha avuto il sopravvento e a Gaza Israele fa dietro-front. Da ieri sono ripresi i lanci aerei di aiuti umanitari e sono stati autorizzati gli ingressi di camion giordani ed egiziani. Per garantire che quegli aiuti arrivino a destinazione l’esercito ha anche istituito ‘corridoi sicuri’. Inoltre Israele ha annunciato, senza alcun preavviso, che d’ora in poi nelle zone ancora più popolate (Gaza City, i campi profughi del settore centrale e l’area umanitaria di Moassi, nell’estremo sud) sarà osservata ogni giorno una pausa tattica dei bombardamenti, dalle 10 di mattina alle 20 di sera. "Il tutto – ha spiegato il portavoce militare – per consentire alla popolazione di rifornirsi del necessario". Citato dalla Tv pubblica Kan, uno dei ministri ha sostenuto che dietro a questa svolta improvvisa vi era il timore di sanzioni europee nei confronti di Israele, a causa dell’aggravarsi della crisi umanitaria.

Per Hamas – che al tavolo dei negoziati chiedeva da tempo la ripresa delle forniture umanitarie ed una pausa nei combattimenti – la svolta israeliana è risultata particolarmente positiva: anche perché, con l’arresto dei negoziati avvenuto nei giorni scorsi, essa é stata ottenuta senza alcun cedimento nel dossier degli ostaggi. Un obiettivo che per Israele diventa adesso ancora più difficile da raggiungere.

Nel marzo scorso, con l’‘Operazione Carri di Gedeone’, Israele aveva tentato di infiacchire Hamas costringendo masse di palestinesi a sfollare in aree delimitate nel sud della Striscia e a renderle dipendenti unicamente da forniture messe a disposizione dalla Ong ‘Ghf’ in quattro centri di distribuzione, che poi sono stati teatro di situazioni caotiche e di ingenti perdite umane.

Ieri, di fronte alle proteste internazionali, quel modello e’ stato di fatto molto ridimensionato mentre aerei israeliani, giordani e degli emirati lanciavano dal cielo tonnellate di aiuti (farina, zucchero, scatolame), mentre dai valichi di Rafah (sud) e Zikim (nord) decine di camion venivano autorizzati ad entrare nella Striscia per essere distribuiti da ong legate all’Onu. Agli Emirati Israele ha inoltre consentito di riattivare un centro di desalinizzazione dell’acqua in grado di fornire 20 mila metri cubici al giorno (rispetto ai 2.000 attuali) per andare incontro alle necessità di 900 mila abitanti della zona. Malgrado questi sviluppi – accolti con comprensibile soddisfazione dalla popolazione – anche ieri la fame ha mietuto nuove vittime: almeno sei casi, portando il bilancio aggiornato a 133 morti. Secondo l’Organizzazione mondiale per la sanità a Gaza City il 20 per cento dei bambini fino a cinque anni sono affetti da malnutrizione. E le cifre indicano una rapida accelerazione del fenomeno nelle ultime sei settimane.

"A Gaza – ha polemizzato il portavoce militare Effi Defrin – non c’è stato alcun affamamento. Si è trattato di un campagna menzognera di Hamas. Noi continuiamo a dirigere l’ingresso di aiuti umanitari e a presidiare i centri di distribuzione della ‘Ghf’". Ma l’Idf continua a combattere "per impedire a Hamas di recuperare le posizioni, e per liberare gli ostaggi". Fra i militari, secondo i media, ci sono anche fenomeni di scoraggiamento, casi di soldati che rifiutano di tornare a Gaza anche al rischio di essere detenuti brevemente in un carcere militare. ‘Yediot Ahronot’ ha destato ieri sensazione rivelando che dal 7 ottobre 3.769 militari hanno riportato a Gaza "traumi psicologici da combattimento" e che altri 9.000 hanno avviato pratiche per essere pure identificati come tali. Secondo le previsioni la società israeliana è dunque destinata a scontare a lungo, forse per decenni, l’effetto della guerra.