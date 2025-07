Chi è Federico Monzino, il rampollo amico di Martina Ceretti coinvolto nello scandalo fra Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales

Milano, 28 luglio 2025 - Federico Monzino sotto i riflettori. Suo malgrado o per colpa sarà deciso nelle sedi opportune. Il dato di fatto è che nelle ultime ore il suo nome è comparso nel quadrilatero che vede protagonisti Raoul Bova, Martina Ceretti, Rocio Muñoz Morales e l’immancabile Fabrizio Corona.

Martina Ceretti, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales

“Prendo le distanze dalla ricostruzione sui fatti accaduti nella vicenda ‘Raoul Bova / Martina Ceretti’. Prendo le distanze anche dalla sua accusa nei miei confronti di una presunta estorsione. Ci tengo a precisare che non sono indagato, ma semplicemente come Corona e Martina sono una persona informata sui fatti. Ho già informato i miei legali di quanto pubblicato dal medesimo e dai giornali” ha scritto sui social Federico Monzino.

Ma da cosa prende le distanze? Dall’accusa di estorsione che in queste ore lo sta mettendo al centro di questo triste quadrilatero. Un’accusa che deriva dai messaggi che lo stesso Federico Monzino avrebbe inviato all’attore e nei quali il giovane avrebbe chiesto “un regalo” a Raoul Bova in cambio dell’impegno a non far arrivare a Fabrizio Corona i famigerati audio che provano la relazione fra l’attore e Martina Ceretti. Accusa di estorsione che però, stando alle parole dello stesso Monzino, non sarebbe stata formalizzata nei suoi confronti.

Chi è Federico Monzino? Il cognome dovrebbe suggerire qualcosa soprattutto a chi si è trovato ad essere curato in Lombardia. La famiglia del 29enne è infatti legata a doppio filo al centro cardiologico Monzino, appunto. Famiglia che ha fondato la catena di supermercati Standa. Federico Monzino non è solo un rampollo d’oro, ma anche un imprenditore: fa parte del Consiglio d’amministrazione della Cranchi Yacht, società che si occupa di imbarcazioni di lusso, e si occupa anche del marchio di abbigliamento Cachemire Deste.

Auto sportive, orologi, viaggi e, appunto, il marchio Deste sono fra i maggiori contenuti della sua pagina Instagram pubblica, che conta circa 850mila follower. Quella privata invece ne conta meno di 300.