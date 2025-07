Dazi, l’Unione ha mostrato compattezza

L’ultima partita non poteva che essere giocata su un campo da golf, il terreno preferito da Trump. E dopo 18 buche, è finita come da inevitabile copione: con un compromesso, un punto di (ri)equilibrio, una mediazione, il risultato di passi avanti e marce indietro. Bene. L’"accordo più grande di sempre"? Non esageriamo. Di sicuro si chiude una dura fase di fibrillazione politico-commerciale tra alleati in un mondo dove succedono altre cose serie di cui occuparsi, assieme. Soprattutto si ritorna a un contesto di certezze (non tutte positive, ovvio) per le imprese e per l’economia. Un traguardo importante che ha richiesto grande saldezza di nervi con un presidente Usa, a volte preso ideologicamente per matto, che alla mattina la pensa diversa che alla sera. In realtà Trump ha ben chiare le idee e gli obiettivi: fare gli interessi Usa, e forse anche i suoi. Certo, il metodo è più da ring che da circolo degli scacchi: ultimatum, tira e molla. Roba inusuale nelle relazioni internazionali, almeno in apparenza, perché il bon ton ha sempre prescritto di uscire con il sorriso dopo essersi presi riservatamente a schiaffi. Con Trump funziona diversamente, e a indignarsi si perde solo tempo e lucidità. Per von der Leyen e un conglomerato di 27 Paesi con sensibilità e interessi a volte addirittura divergenti, non era facile mantenere i nervi saldi e trovare una sintesi interna per chiudere la trattativa. Allora diciamo che l’Europa ha battuto un colpo, e lo ha battuto bene. Con compattezza, senza isterie. Un esito utile per la vicenda dazi, e di modello per affrontare senza sbavature i più caldi dossier geopolitici. In questo gioco l’Italia ha fatto la sua parte di grande paese europeo, non chiedendo favori sottobanco, anzi mettendo a disposizione di tutti i partner il feeling oggettivo tra la nostra premier e il leader Usa. Un tricolore che sventola. All’ultima buca.