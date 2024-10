The Boys 5: chi è la new enty Mason Dye e dove lo abbiamo già visto

The Boys 5 sarà l’ultimo capitolo della saga, prodotta da Prime Video. Manca ancora parecchio tempo prima di poter seguire le ultime avventure della serie tv: le riprese inizieranno a novembre di quest’anno e dureranno mesi, fino ad almeno metà del 2025. Nella migliore delle ipotesi, quindi, sarà disponibile sulla piattaforma streaming a inizio 2026. Insieme all’annuncio dell’ultima stagione era stata anche rivelata la lunga tempistica legata alla realizzazione. Bisognerà saper attendere ma, nel frattempo, ecco qualche indiscrezione emergere. A partire da un nuovo ingresso nel cast, con un personaggio interpretato da Mason Dye.

Nei panni di Bombsight

Una delle più recenti indiscrezioni sulla quinta stagione di ‘The Boys’ vede l’ingresso nel cast di Mason Dye. L’attore vestirà i panni di Bombsight. I dettagli specifici del personaggio sono tenuti nascosti ma il personaggio è stato precedentemente menzionato nella quarta stagione di ‘The Boys’. È il terzo Super più navigato di cui si abbia conoscenza, attivo nel periodo degli anni ‘50, quando recitò da protagonista nel film della Vought "The Curse of Fu Manchu". Poco tempo dopo la sua nascita, i genitori accettarono l'offerta della Vought di iniettargli nel corpo il Composto V, trasformandolo – a quel punto - in un Super e conferendogli poteri e abilità sovrumane. E proprio questo ruolo potrebbe essere il perfetto ponte e passaggio per la nuova serie, già annunciata, legata all’universo di The Boys.

Bombsight potrebbe apparire in alcune scene ambientate nel passato, forse creando quel legame cercato con il prossimo progetto, intitolato Vought Rising. Ambientato nella New York degli anni '50, circa 70 anni prima di The Boys, lo spin-off sarà un mystery crime sulle origini della Vought, sulle prime gesta di Soldatino e sulle diaboliche mosse di una Super nota come Stormfront, che all'epoca si faceva chiamare Clara Vought. Già confermati nel cast della produzione Jensen Ackles e Aya Cash.

La carriera di Mason Dye

Mason Dye è nato in Oklahoma il 15 luglio 1994. È cresciuto ad Ada insieme con il fratello maggiore Preston e la sorella minore Taylor, nota per essere la metà del duo country Maddie & Tae. Diversamente da loro, Mason ha deciso di dedicarsi alla recitazione, senza puntare al mondo della musica. Ha iniziato la sua carriera con ruoli secondari in alcune pellicole fino a quando, nel 2014, ha interpretato il ruolo di Christopher Dollanganger nel film ‘Flowers in the Attic’ basato sul romanzo di V. C. Andrews. Ha poi partecipato alla serie Teen Wolf e nel 2015, ha interpretato il ruolo di Victor nel film tv ‘My Stepdaughter’.

Dopo alcuni film thriller e horror (per la tv o il cinema, come il noto ‘Obbligo o verità’), è arrivata una fama più importante grazie al personaggio del ricco atleta Jason Carver nella quarta stagione della serie originale Netflix, Stranger Things. Il successo internazionale della serie tv ha permesso a Mason di ottenere una maggiore notorietà fino all’ingresso in The Boys 5 che potrebbe, a sua volta, aprirgli le porte per una produzione – già in cantiere - che lo vedrebbe tra i protagonisti principali.