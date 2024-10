Disclaimer, tutto sulla serie di Apple Tv+ con Cate Blanchett

Su Apple TV+ è disponibile una serie tv che sta appassionando il pubblico e convincendo la critica. Disclaimer – La vita perfetta è una produzione che vede protagonista Cate Blanchett ed è tratta dall’omonimo romanzo di Renée Knight.

Trama e curiosità sulla serie tv

I primi due episodi sono stati caricati sulla piattaforma streaming l’11 ottobre scorso e i rimanenti appuntamenti, invece, suddivisi a cadenza settimanale fino al prossimo 15 novembre. Rispetto agli Stati Uniti, la serie arriva nel nostro Paese con una minima distanza di qualche giorno.

Si tratta di una miniserie thriller psicologica scritta e diretta da Alfonso Cuarón e vede protagonista Cate Blanchett nei panni di una documentarista costretta a confrontarsi con il suo passato. Accanto a lei un cast di livello che include Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee, Louis Partridge e Lesley Manvill. Inoltre il progetto ha fatto il suo debutto all'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia prima della distribuzione internazionale.

La trama racconta la storia di una celebre giornalista documentarista che scopre di essere un personaggio di spicco in un romanzo che svela un segreto che lei stessa ha cercato di tenere nascosto. La storia si svolge in maniera non lineare con le azioni principali che si verificano in un primo arco temporale del passato (la relazione segreta della giovane Catherine con Jonathan in Italia e la successiva morte di Jonathan) e la seconda vent'anni dopo (emerge la verità insieme alle relative conseguenze).

La protagonista si ritrova improvvisamente nella spirale di un incubo perché nelle pagine di quel libro c’è qualcosa che lei ha sempre voluto mantenere segreto. Non sa chi l’abbia scritto, chi l’abbia portato nella sua casa dove ha appena traslocato. Qualcuno è a conoscenza di un suo passato che è sempre rimasto un mistero per l’intera famiglia, il marito e il figlio. Per la donna la sfida più grande è quella di scoprire chi sia l’autore di quel romanzo e come sia stato in grado di scoprire quella parte della vita che aveva dimenticato e cercare di seppellire. Per Catherine si apre un periodo costellato dalla paura e dal rischio di doversi confrontare con la verità. Insieme a tutte le conseguenze che ne derivano per la sua quotidianità e l’equilibrio che si era faticosamente creata.

La critica ha apprezzato il risultato e ha evidenziato come il regista sia stato in grado di raccontare con intelligenza - e in maniera avvincente –una storia più che mai attuale, tra realtà e finzione, in una società che vede molte persone costrette a indossare maschere che non gli appartengono.

Il personaggio di Catherine non è il personaggio più difficile e impegnativo che Blanchett abbia mai interpretato, ma è, come sempre, molto convincente nella sua interpretazione. Viene apprezzata la performance attoriale di tutto il cast.

La miniserie, come anticipato, è composta da 7 episodi. In America l’ultima puntata sarà trasmessa il prossimo 7 novembre mentre, in Italia, dovremo aspettare solo una settimana in più. L’epilogo su Apple Tv+ sarà disponibile dal 15 novembre 2024.