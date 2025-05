Come si elegge il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2025

Roma, 13 maggio 2025 – È arrivato il momento tanto atteso: l’Eurovision Song Contest parte questa sera da Basilea con la prima semifinale. La seconda è prevista, invece, per giovedì 15 maggio mentre sabato 17 maggio va in onda la finalissima in cui si eleggerà il vincitore della kermesse. Ma quali sono gli step che portano alla vittoria?

Il voto da casa

In ciascuno degli Stati che presentano un rappresentante all’Eurovision il pubblico da casa può esprimere le proprie preferenze. Il limite è solo uno: è possibile votare per qualsiasi concorrente eccetto il rappresentante del proprio Stato. Dal 2023 è possibile votare anche dai Paesi che non hanno un loro rappresentante tra i concorrenti dell’ESC.

Dall’Italia, nello specifico, le modalità di voto sono quattro:

chiamata da telefono fisso al numero 894.001 digitando il codice dell’artista che si vuole votare

invio di un SMS al numero 475.475.0 con il codice dell’artista che si vuole votare

voto tramite l’App ufficiale Eurovision Song Contest selezionando l’artista che si desidera votare

voto online attraverso il sito ufficiale www.esc.vote seguendo le istruzioni preposte

Ogni voto avrà il costo di 0,50 centesimi e si potranno esprimere un massimo di 5 voti per sessione.

Il voto degli esperti

Il voto da casa comporterà che, alla finale di sabato 17 maggio, saranno presenti solo 26 concorrenti. Si tratta dei Big 5 (Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito); della Svizzera (Stato ospitante di quest’anno) e dei 20 Stati che hanno raccolto il maggior numero di voti da casa nel corso delle due semifinali.

In finale si aggiunge, dunque, il voto degli esperti di ogni singolo Stato. Ciascuna delle Nazioni partecipanti ha, infatti, a disposizione una sorta di commissione composta da 5 professionisti della musica (cantanti, produttori, critici, o altro) che daranno la loro preferenza esprimendo un voto per ogni altro Stato che va da 1 a 8, poi 10 e 12.

Il punteggio finale deriva dalla somma tra televoto e giurie nazionali, in proporzione del 50% ciascuno. Alla fine, la somma dei due voti decreta il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2025.