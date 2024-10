Katy Perry compie 40 anni: la storia con Orlando Bloom, il primo matrimonio e la carriera

Katy Perry ha rivelato che avrebbe aspettato di compiere 40 anni, il 25 ottobre, per sposarsi con il suo partner di lunga data, l’attore Orlando Bloom. Lo ha detto quest’estate fa la cantante di ‘Roar’ e ‘Woman's World’ ai microfoni della trasmissione radiofonica inglese ‘Heart Breakfast’ con Jamie Theakston e Zoe Hardman. Quattro anni fa la coppia ha dovuto rimandare il matrimonio a causa della pandemia di COVID-19. Quando le è stato chiesto se il matrimonio si sarebbe tenuto nel Regno Unito, Katy ha scherzato con Jamie: ‘Sì e sarà a casa tua!’.

La storia d’amore

Katy Perry e Orlando Bloom avrebbero dovuto sposarsi il 27 febbraio 2020, mentre Katy era incinta della loro figlia Daisy Dove. Secondo alcuni, il rito si è tenuto un anno dopo, in forma privata. Ma non c’è mai stata conferma e la cantante, pochi mesi fa, ha fatto capire che i suoi 40 anni potrebbero essere l’occasione giusta per festeggiamenti in grande stile, anche per quel che riguarda i fiori d’arancio. Per entrambi, comunque, si tratta di seconde nozze. Nel 2013 Bloom, dopo sei anni insieme e tre matrimoniali, si è lasciato con Miranda Kerr, madre del suo primogenito Flynn. Katy ha divorziato da Russell Brand nel 2012, dopo appena un anno e due mesi dal sì. La separazione ha segnato profondamente la popstar. Poi però, nel 2017, c’è stato l’incontro con l’attore, a quanto pare in un fast food prima del party successivo alla cerimonia dei Golden Globe: “Ha provato a rubarmi un hamburger e siccome era un gran bel ragazzo ho lasciato che lo prendesse. Poi alla festa abbiamo scherzato sull’episodio e così è nato il nostro rapporto”, ha raccontato Katy. La coppia si è lasciata per un periodo nel 2017, ma poi è tornata insieme.

La carriera

Il primo album di Katy Perry (vero nome, Katherine Elizabeth Hudson) è stato all’insegna del gospel: era il 2001 quando è stato pubblicato ‘Katy Hudson’. Da allora l’artista ha fatto molta strada diventando una star del pop, facendo registrare il tutto esaurito negli stadi, recitando in programmi TV e film e persino esibendosi al Super Bowl Halftime Show. Il primo album pop di successo è uscito nel 2008: ‘One of the Boys’. A settembre 2024, dopo quattro anni di attesa, Perry è tornata con il suo nuovo album ‘143’, ricco di brani dance pop audaci e celebrativi, caratterizzati da un messaggio d'amore universale. Il lancio del disco è stato affidato al brano ‘Woman’s World’, un’energica celebrazione della femminilità, scritta da Katy insieme alla cantautrice Chloe Angelides e prodotta da Dr. Luke, Rocco Did It Again!, Aaron Josep e Vaughn Oliver.