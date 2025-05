Storie che scottano, parole che curano: Pini, Saviano, Recalcati e tanti altri. I libri da non perdere a maggio 2025.

Maggio è il mese della rinascita, dei cambiamenti, delle giornate che si allungano e delle emozioni che si fanno più intense. È anche il periodo del Salone del Libro di Torino e delle tantissime uscite letterarie. E come ogni mese, Il Piacere della Lettura seleziona per voi le storie più potenti, quelle capaci di scalfire la superficie e lasciare il segno. Ecco i sei titoli che non possono mancare nella vostra libreria, più due uscite da tenere d’occhio, con il fiato sospeso.

La copertina del libro di Agnese Pini

Agnese Pini – La verità è un fuoco – Garzanti (Memoir / Saggi)

La verità è un fuoco arriva con passo lieve, ma spalanca abissi. Non è solo il memoir di una figlia, ma la ricerca ostinata di una verità sepolta – scomoda, imperfetta, eppure urgente. È il tentativo di cucire i lembi strappati di un’identità, attraverso le domande che ci si porta dentro per una vita intera: quelle di una figlia, grimaldello per scardinare i silenzi della famiglia e riscrivere la memoria di un padre, un uomo, un amante, un sacerdote.

Il padre di Agnese Pini è un prete, o meglio: era un prete. Un uomo che ha scelto l'amore, o almeno: una forma di amore. Ma la storia familiare dell’autrice, come quella di tanti, è fatta anche di silenzi, rimozioni, mezze verità sincopate. È proprio lì che lei decide di affondare le mani, guidata dal bisogno viscerale di capire e dalla sete di una giustizia emotiva che accompagna da sempre la sua vita.

La scrittura è vibrante, scolpita più che scritta, quasi stesse cercando di contenere l’incendio in un foglio di carta. E in effetti quel fuoco è il vero protagonista del libro: è la verità che arde, che brucia le certezze, ma che illumina. È il fuoco della memoria, della rabbia, del perdono possibile. Nelle pagine di Agnese Pini siamo anche noi figli, adulti che interrogano le proprie radici, essere umani chiamati a confrontare le nostre crepe e le contraddizioni della libertà. Il racconto personale di Pini si fa universale, un gesto politico nel senso più profondo: scegliere di raccontare ciò che fa male, ciò che non torna, ciò che non si può cambiare ma si può finalmente dire.

La verità è un fuoco parla a chi guarda in faccia le ferite, per non esserne più prigionieri. È una lettura che non consola, ma accompagna. E che ci ricorda che, a volte, l’amore vero è quello che non ha avuto la possibilità di dichiararsi.

Il nuovo lavoro di Roberto Saviano

Roberto Saviano – L’amore mio non muore – Einaudi (Narrativa italiana / Biografico)

Saviano torna con un romanzo doloroso e vibrante: la storia vera di Rossella Casini, giovane fiorentina inghiottita dalla spirale della 'ndrangheta per amore. È un libro necessario, che parla di coraggio e speranza nel cuore del buio, della possibilità di restare umani anche mentre tutto crolla. Un atto d’accusa e d’amore insieme, che restituisce dignità ad una vittima dimenticata e ci sfida a non distogliere lo sguardo.

L'ultima fatica letteraria di Isabel Allende

Isabel Allende – Il mio nome è Emilia del Valle – Feltrinelli (Narrativa straniera / Saga)

Torna la grande saga dei Del Valle, e questa volta a guidarci è Emilia, una voce femminile forte, brillante, piena di passione e determinazione. Isabel Allende, con la consueta maestria, intreccia amore, politica e storia personale in un romanzo che è già un classico. L’eco de La casa degli spiriti si fa sentire, ma qui lo sguardo è nuovo, proiettato verso la lotta per l’autonomia, l’identità, la verità. Un’epopea familiare e sentimentale che commuove e illumina.

La copertina del libro di Massimo Recalcati

Massimo Recalcati – Uno diviso due – Feltrinelli (Psicologia / Saggio)

Cosa significa davvero essere fratelli? Recalcati ci accompagna in un viaggio affascinante dentro la psicologia dei legami fraterni, mettendo a nudo le tensioni, i desideri, le invidie e la possibilità – a volte miracolosa – di una solidarietà autentica. Non basta il sangue per dirsi fratelli: serve il riconoscimento dell’altro nella sua alterità. Un saggio potente, che fa riflettere sulle nostre relazioni più viscerali.

Il nuovo libro di Enrico Galiano

Enrico Galiano – Quel posto che chiami casa – Garzanti (Narrativa italiana)

Con la sua inconfondibile delicatezza, Galiano ci introduce al viaggio più difficile: quello verso sé stessi. Vera è una protagonista unica, accompagnata dalla voce misteriosa del fratello scomparso e da una ricerca di verità che scuote, sorprende e commuove. Un romanzo che parla a chiunque abbia avuto paura di essere diverso, e al tempo stesso abbia desiderato ardentemente esserlo. Perché alla fine, diventare chi siamo è l’avventura più grande di tutte.

La copertina del libro di Roberta Recchia

Roberta Recchia – Io che ti ho voluto così bene – Rizzoli (Narrativa italiana)

Una voce narrante che ti entra sotto la pelle fin dalla prima pagina: quella di Luca, un ragazzo la cui infanzia viene spezzata da un evento inspiegabile. La fuga, il dolore, l’approdo in una nuova vita e la lenta costruzione di un senso nel caos: Recchia scrive con grazia e profondità, offrendo una riflessione delicata sulla perdita e sulla rinascita. Una storia che ci ricorda quanto l’amore e l’ascolto possano diventare gli strumenti per curare le fratture più profonde.

E non finisce qui: due romanzi da brivido che vi terranno con il fiato sospeso:

L'ultimo lavoro di Vins Gallico

Vins Gallico – Onda Calabra - Fandango (Noir)

Un legal thriller teso e necessario, che ci riporta negli anni ’90, quando un giovane PM italiano si ritrova a indagare in Germania sulle infiltrazioni della ’ndrangheta. Una narrazione serrata, fatta di tensioni etiche, scontri culturali e giustizia mancata. Gallico scava nella Storia e nei nervi scoperti della società europea, dove la criminalità organizzata è sempre meno invisibile. Un romanzo che è anche un profondo atto civile.

La copertina del libro di Francois Morlupi

François Morlupi – Segnale assente - Salani (Giallo)

Un ragazzo morto da ore su un tram, ignorato da decine di passeggeri. Un quartiere tranquillo, Monteverde, che mostra le sue crepe più profonde. Morlupi, con il suo sguardo umano e ironico, firma un altro capitolo delle serie dei Cinque di Monteverde, un giallo metropolitano che ci fa interrogare su quanto siamo davvero disposti a vedere. Un’indagine che parte dal mistero per arrivare a toccare il cuore pulsante della nostra società, e delle sue inquietanti omissioni.

Ogni libro è una porta aperta. Tu quale scegli? Questo mese ci sono storie che incendiano, che scavano, che illuminano. Racconti di padri e figli, di fratelli, di giovani coraggiosi e donne straordinarie. Viaggi attraverso la memoria, la giustizia, la scoperta di sé. Seguite Il Piacere della Lettura per non perdervi nemmeno una pagina che vale. Perché le storie cambiano, soprattutto chi le legge.