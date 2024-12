Ballando con le Stelle salta una puntata, perché e quando sarà la finale

Ballando con le Stelle 2024 non va in onda oggi sabato 7 dicembre. L’appuntamento, ormai tradizionale da diverse settimane con le coppie di ballerini, la giuria, l’orchestra di Paolo Belli e la conduttrice Milly Carlucci oggi salta. Non ci saranno quindi i tradizionali battibecchi tra i giurati e i protagonisti della gara, non ci saranno i consueti “Siete troppo perfetti” alla coppia composta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, non ci saranno le urla inutili e ingiustificate di Rossella Erra. Non sapremo ancora se Guillermo Mariotto avrà degnato pubblico e protagonisti del programma del proprio ritorno all’interno di Ballando con le Stelle.

Perché questa sera la trasmissione non va in onda? Il 7 dicembre, si sa, è il giorno dedicato a uno degli eventi più importanti d’Italia: la Prima della Scala di Milano. Un evento che raduna molte personalità note del mondo della moda, dello spettacolo e della politica, ma un evento che è molto seguito anche in televisione. La Prima della Scala andrà in onda in prima serata su Raiuno in una diretta condotta proprio da Milly Carlucci. Ubi maior (la Prima della Scala), minor (Ballando con le Stelle) cessat.

I telespettatori orfani del talent show di ballo di Raiuno in questo primo sabato di dicembre non devono però preoccuparsi: sabato 14 dicembre il programma tornerà regolarmente in onda con la seconda semifinale.

La finalissima di Ballando con le Stelle 2024 andrà in onda invece sabato 21 dicembre. Poco prima di Natale, quindi, si conoscerà il nome della coppia vincitrice di questa edizione del programma.