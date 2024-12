Guillermo Mariotto abbandona Ballando con le Stelle: via per sempre?

Guillermo Mariotto via da Ballando con le Stelle? Il suo comportamento durante le ultime puntate del talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci è stato oggettivamente da persona che ormai ha preso una direzione del tutto opposta rispetto al resto del programma.

Il pubblico ha spesso manifestato nelle ultime settimane una certa insofferenza nei confronti delle sparate sessiste, allusive e del tutto irrispettose della professionalità dei maestri. Basti pensare a “il ragazzo” nei confronti di Luca Favilla, alla battuta su quanto stessero bene i jeans stretti a Nikita Perotti e alla frase “questo arriva da Londra a portarci una coreografia vecchia” rivolta a Giovanni Pernice. Tutti incasellati all’interno di ‘Ballando con le Stelle 2024’ come professionisti. E quindi tendenzialmente non sottoposti al giudizio della giuria.

Modi di dire e di fare che in tanti avevano iniziato a leggere anche come una sorta di stanchezza da parte di Guillermo Mariotto riguardo alla sua permanenza all’interno della giuria del talent show di Milly Carlucci.

Sabato 30 novembre ecco la goccia che potrebbe - e dovrebbe - aver fatto traboccare il vaso. Subito dopo l’esibizione di Amanda Lear in qualità di Ballerina per una notte, Guillermo Mariotto si è assentato dallo studio. Senza più farvi ritorno. E senza dare alcuna motivazione ufficiale, tanto che neppure la conduttrice ha saputo spiegare il motivo di questo gesto.

Motivo che poi è stato chiarito dallo stesso stilista: “Nessuna fuga da Ballando con le Stelle, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison (Gattinoni, ndr), che dirigo, e il lavoro di 6 mesi” ha spiegato all’Adnkronos.

Tutto a posto quindi? In realtà no, visto che in quel momento Guillermo Mariotto non era lo stylist e direttore creativo di Gattinoni ma un componente della giuria di Ballando con le Stelle. Che ha abbandonato, senza dire nulla al suo primo datore di lavoro ovvero il pubblico, il luogo di lavoro. “Se Milly Carlucci mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei” ha aggiunto. La domanda ha questo punto è: la presenza di un Guillermo Mariotto con questi atteggiamenti all’interno di questa edizione del programma è davvero necessaria?