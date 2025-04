Concertone del Primo Maggio: Noemi, BigMama ed Ermal Meta conduttori

Arriva l’ufficialità: per il 2025 i conduttori del Concertone del Primo Maggio a Roma rimangono Noemi, Ermal Meta e Big Mama. I tre – che sono stati sul palco anche lo scorso anno – saranno pronti ad accogliere nuovamente colleghi, amici e artisti di ogni genere sul palco di Piazza San Giovanni nella giornata della Festa dei Lavoratori. Come sempre lo show è promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Il successo dello scorso anno

La conferma dei conduttori arriva anche grazie al successo raggiunto dalla manifestazione nel 2024. Il concertone lo scorso anno ha, infatti, raggiunto lo share tv più alto dal 2009, una copertura sui social di oltre 42milioni di contatti unici e 227milioni di impression totali: numeri da capogiro che hanno spianato la strada ai tre cantanti che torneranno a fare i padroni di casa anche per il prossimo Primo Maggio.

C’è da aspettarsi che i conduttori delizieranno il pubblico anche grazie alle loro esibizioni canore: Noemi, fresca di Sanremo, ha pubblicato infatti il nuovo album di inediti intitolato ‘Nostalgia’; Ermal Meta è attualmente in giro nei teatri italiani e Big Mama ha un tour estivo in partenza a giugno e sarà anche tra le conduttrici della trasmissione su Rai 1 dell’Eurovision Song Contest 2025.

Il concept #1M2025

‘Il futuro suona oggi’ è lo slogan scelto dalla manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil come leitmotiv di quest’anno. Una scelta che abbraccia il presente ma volge lo sguardo anche al domani e apre le porte del Concerto in Piazza San Giovanni a ogni genere musicale.

In un’epoca in cui la musica si fa veicolo di messaggi potenti è giusto che artisti appartenenti a ogni sfaccettatura del panorama discografico calchino uno dei palchi più importanti del nostro Paese: il pop che racconta chi siamo, il rock d’autore, l’urban consapevole e l’elettronica che non ha paura di osare saranno i grandi protagonisti di questa edizione.

Dove vedere il Concertone

Come sempre il Concerto del Primo Maggio sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia.

I tre conduttori al TG3

Noemi, Ermal Meta e Big Mama saranno ospiti al Tg3 questa sera martedì 8 aprile a partire dalle 19 per dare il via al countdown verso il Concertone del Primo Maggio.