Semifinale Ballando con le Stelle, eliminati e ripescati del 30 novembre: cosa è successo a Nina Zilli e a Guillermo Mariotto

Amanda Lear e Pierfrancesco Favino, insieme ai due piccoli attori di ‘Napoli-New York’ ovvero Antonio Guerra e Dea Lanzaro, sono stati i ballerini per una notte della prima semifinale di Ballando con le Stelle 2024, quella di sabato 30 novembre. Una semifinale nella quale abbiamo assistito al forfait di Samuel Peron, sostituito al fianco di Federica Pellegrini da Pasquale La Rocca.

Non ci sono eliminati in questa prima semifinale, tutte le coppie vanno all’undicesima puntata di ‘Ballando con le Stelle 2024’. Che andrà in onda il 14 dicembre. Sabato 7 dicembre ci sarà invece la Prima della Scala. A vincere la puntata è proprio la neocoppia formata da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Che vanno alla seconda semifinale con un bonus di 30 punti.

Ad arrivare allo spareggio per rientrare in gara sono le coppie Francesco Paolantoni-Anastasia Kuzmina e Massimiliano Ossini-Veera Kinnunen. La coppia ripescata a sorpresa è quella composta da Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. La prima semifinale di Ballando con le Stelle 2024 si apre con la gara per i ripescaggi. I primi a ballare sabato 30 novembre sono Alan Friedman e Giada Lini. Quest’ultima rischia di infortunarsi durante l’esibizione. Bene, ma non benissimo. La giuria dà loro 27 punti. Tocca poi a Furkan Palali ed Erica Martinelli. La loro non è un’esibizione da incorniciare e infatti la giuria attribuisce loro 34 punti. Spicca l’inspiegabile 10 dato da un Guillermo Mariotto che non lesina farneticazioni anche stasera.

Terza coppia in pista è quella formata da Nina Zilli e Pasquale La Rocca. Coppia che però, a causa di una nuova contusione a una costola per la cantante, non può ancora ballare e quindi è esclusa definitivamente da Ballando con le Stelle 2024. “50mila lacrime sono andate al quadrato” ha commentato Nina Zilli. La quale poi si commuove pensando alla coreografia che aveva preparato per la puntata della semifinale proprio con Pasquale La Rocca. La coppia è quindi ufficialmente fuori da questa edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. Non è escluso, però, che possa magari tornare in gara nella prossima edizione. “Sei una persona fantastica, ho trovato un'amica per la vita. Sono devastato da questa uscita” ha spiegato La Rocca a Nina Zilli.

Quarti in gara per i ripescaggi: i Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli. Totalizzano 32 punti, con il 10 di Mariotto che anche in questo caso non ha un fondamento ragionevole. Arrivano in gara poi Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Che racimolano 37 punti, con il solito 10 di Mariotto. Quinti a ballare nella fase dei ripescaggi Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Sonia Bruganelli che finalmente può ballare senza il corpetto che le serviva per tamponare gli infortuni. Per loro tante polemiche e 31 punti.

Gli ultimi a scendere in pista sono Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. Che incassano ben tre 10 e ricevono 46 punti dai giurati.

I primi ad esibirsi sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Ballano da Dio e Bianca Guaccero poi si commuove. “Che piangi? Ti è rimasto pure il ballerino” smorza ridendo Selvaggia Lucarelli. La giuria dà loro 47 punti. La seconda coppia in gara è quella composta da Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. Dopo la loro esibizione, Guillermo Mariotto lascia il teatro perché si è sentito poco bene. Per tutti viene quindi annullato il voto dato da Mariotto sino a quel momento. Il punteggio finale per la coppia è di 34 punti. Terzi a ballare sono Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. La loro esibizione riceve 36 punti.

Tocca poi alla nuovissima coppia formata da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Coppia che balla veramente bene. I giurati danno loro 37 punti. In pista poi scendono Federica Nargi e Luca Favilla. Il totale per loro è di 39 punti. Chiudono la serata Tommaso Marini e Sophia Berto, che racimolano 35 punti.