Sanremo 2025: chi sono i cantanti in gara. Tutti i nomi dei Big

Il giorno è arrivato: oggi, domenica 1 dicembre, Carlo Conti annuncerà i nomi dei cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025 fra i Big. A loro si aggiungeranno i vincitori di Sanremo Giovani 2024 dopo la finalissima in onda in prima serata su Raiuno il 18 dicembre.

Quando si svolge il Festival di Sanremo 2025

Inizialmente previsto per l’inizio di febbraio, il Festival di Sanremo 2025 è stato spostato a causa della concomitanza con le gare della Coppa Italia di calcio e quindi si svolgerà da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Quanti cantanti in gara

Oggi si scioglierà anche il dubbio in merito al numero dei cantanti in gara: dai 24 annunciati inizialmente saranno almeno una trentina i Big in gara per Sanremo 2025.

I temi delle canzoni

Quali saranno i temi delle canzoni di Sanremo 2025? "Tra quelli selezionati c’è qualche brano importante per contenuto, ma quello che è arrivato musicalmente dai cantautori non è più un macromondo, non vanno a parlare di guerra e immigrazione. Nei testi si torna a parlare di un micromondo fatto di famiglia e rapporti personali” ha spiegato giorni fa nel podcast ‘Pezzi: dentro la musica’ il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 Carlo Conti.

Eurovision Song Contest 2025

Chi vince il Festival di Sanremo tradizionalmente rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest. Riveste quindi particolare importanza scegliere bene le canzoni che partecipano al Festival di Sanremo, per dare al pubblico e alle giurie la possibilità di scegliere fra le migliori possibili anche in ottica Eurovision Song Contest. Che nel 2025 si svolgerà a Basilea.

Sanremo Giovani

I vincitori di Sanremo Giovani 2024 si esibiranno dall’11 al 15 febbraio 2025 sul palco del Teatro Ariston per Sanremo 2025, ma quest’anno non in gara fra i Big. Sarà infatti assegnato il trofeo al vincitore delle Nuove Proposte.