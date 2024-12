Joan Thiele a Sanremo 2025: chi è e perché è famosa

Alessandra Joan Thiele a Sanremo 2025. Un nome nuovo e di certo fuori dai radar di ogni previsione. Mai nessuno, infatti, aveva immaginato che potesse essere nel novero dei 30 Big del Festival condotto da Carlo Conti.

Eppure il suo è un nome già noto nel mondo della musica e del cinema italiano. Il motivo è semplice: nel 2023 ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale con ‘Proiettili’, colonna sonora del film ‘Ti mangio il cuore’. Insomma, non di certo un’artista emergente.

Nata a Desenzano del Garda nel 1991 da madre napoletana e padre svizzero trapiantato in Canada, Joan Thiele ha in sè caratteristiche di molti Paesi, avendo di fatto girato il mondo: la sua infanzia è trascorsa in Colombia, Canada, Caraibi, Inghilterra e Italia. Impossibile, quindi, che la sua musica non abbia influenze di ogni parte del mondo.

Il suo mondo sonoro spazia tra r’n’b, soul, allusioni jazz e vocazione internazionale, con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano degli anni ’60 e ’70, da Piero Umiliani a Piero Piccioni