Sarah Toscano a Sanremo 2025: chi è e perché è fra i Big

Sarah Toscano fra i Big del Festival di Sanremo 2025. Per alcuni un’eresia, il dato di fatto è che, seppur compirà 19 anni il 9 gennaio, la giovanissima cantautrice vigevanese ha vinto il talent show Amici di Maria De Filippi. Ergo, difficilmente avrebbe potuto essere inserita fra le Nuove Proposte. Anche perché di fatto è molto conosciuta. Altro dato tecnico e concreto fondamentale: ha presentato un brano per entrare in gara fra i Big, mentre non lo ha presentato per Sanremo Giovani e quindi per le Nuove Proposte.

Chi è Sarah Toscano? Nata a Vigevano, dove la sua famiglia ancora oggi risiede, il 9 gennaio 2006, Sarah Toscano - il suo nome d’arte oggi è soltanto Sarah - ha sempre avuto la passione della musica. Tuttavia, per gran parte della sua vita si è concentrata soprattutto sullo sport. Il tennis, infatti, è una delle grandi passioni della famiglia. “Sono troppo competitiva, a ogni sconfitta me la prendevo. Non avrei potuto continuare a livelli agonistici” ha raccontato la stessa Sarah.

Sarah ha partecipato ad Amici 23, vincendo l’edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Il suo successo è arrivato nell’edizione seguente rispetto a quella che ha lanciato nell’iperuranio della musica italiana Angelina Mango ed è stato questo il motivo per il quale molti detrattori e leoni da tastiera si sono scatenati nei giudizi.

"Io in gara al Festival di Sanremo? Sarebbe una grandissima opportunità, perciò soltanto quando sarò pronta e con la canzone giusta” aveva dichiarato soltanto un paio di mesi fa. Ora la canzone giusta sembra quindi essere arrivata.

Su Spotify, Sarah ha una media di 368mila ascoltatori mensili. Il suo successo più ascoltato in streaming è senza dubbio ‘Sexy magica’, che conta quasi 11 milioni e mezzo di ascolti, seguito da ‘Touché’ con oltre tre milioni. L’ultimo singolo pubblicato dalla giovanissima cantautrice lombarda è ‘Tacchi (fra le dita)’, che ha quasi raggiunto il milione e mezzo di ascolti.