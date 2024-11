Sonia Bruganelli: “A Ballando usata per creare hype, il mio personaggio polemico costruito apposta”

Roma, 30 novembre 2024 - Ha fatto discutere – e non poco – l'esclusione di Angelo Madonia da 'Ballando con le stelle'. Ora a rincarare la dose ci pensa Sonia Bruganelli, concorrente del dancing show nonché compagna del maestro siciliano. Nel programma "hanno costruito il mio personaggio polemico. Ogni anno ce n'è uno e quest'anno ero io", dice la produttrice televisiva a 'Belve'.

Nell'intervista che andrà in onda martedì 3 dicembre, l'ex moglie di Paolo Bonolis racconta di avere all'inizio "creduto che a qualcuno interessasse vedere come miglioravo nel ballo". Ma poi "quando cominciavo a vedere che le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30 secondi, e invece il botta e risposta con la giuria durava un sacco, ho detto: sarà che come ballo interessi meno? Ed era effettivamente così". "Lei vuole dire che è stato costruito tutto apposta?", chiede quindi Francesca Fagnani. "Certo, è ovvio – risponde Bruganelli – quello che facevo era relativo perché quello che interessava era creare hype intorno alle polemiche che infatti quest'anno hanno funzionato più di sempre". Parole che, indubbiamente, rischiano di accendere ancora di più gli animi, non fossero bastate quelle già spese in trasmissione e quelle scaturite dall’allontanamento di Madonia dal programma di Rai 1. Non ultime quelle di Federica Pellegrini, sua partner di ballo che, ricevendo il Tapiro d’oro da ‘Striscia la notizia’, ha dichiarato: “Si girava spesso a guardare Sonia Bruganelli, atteggiamento che mi stava sulle balle”.

"E' stata un'esperienza bella?", le chiede ancora Fagnani. "Insomma", risponde secca Bruganelli, che poi parla anche del suo rapporto con Angelo Madonia (i due fanno coppia dall’inizio di quest’anno), ma anche anche dell'ex marito.