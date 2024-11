Ballando con le Stelle, Samuel Peron a rischio? “Si è già infortunato”

Semifinale di Ballando con le Stelle 2024 e due ritorni in pista: uno prevedibile e l’altro, almeno sino a qualche giorno fa, del tutto a sorpresa. Nella puntata di sabato 30 novembre del talent show di danza condotto su Raiuno - inizio alle 20.35 - da Milly Carlucci a tenere banco sarà nella prima parte la gara per il ripescaggio di una coppia. Che verosimilmente dovrebbe essere quella composta da Nina Zilli e Pasquale La Rocca, l’unica non eliminata dalla competizione. Nina Zilli e Pasquale La Rocca avevano infatti scelto a malincuore di sospendere temporaneamente il loro percorso all’interno di ‘Ballando con le Stelle’ a causa di una serie di infortuni occorsi proprio a Nina Zilli. Il loro ritorno in gara servirebbe proprio a dare finalmente una nuova spinta alla gara, magari spezzando anche un po’ la dicotomia che vede favorite due coppie: Bianca Guaccero-Giovanni Pernice e Federica Nargi-Luca Favilla. Con Nina Zilli e Pasquale La Rocca si dovrebbe tornare a una competizione a tre teste di serie.

Altro volto nuovo, che nuovo non è visti i numerosi anni di esperienza a Ballando con le Stelle, è quello di Samuel Peron. Il ballerino avrebbe dovuto sostituire Angelo Madonia al fianco di Federica Pellegrini. Avrebbe dovuto, già. Sembra infatti che un infortunio al ginocchio patito da Peron obbligherà la produzione Rai a sostituire anche lui.

Milly Carlucci e la sua squadra avrebbero già trovato un altro maestro da affiancare all’ex nuotatrice durante la puntata di questa sera. A darne notizia è l’account Cinguetterai su X.

Forse sarebbe il caso a questo punto di prevedere un trofeo speciale per Federica Pellegrini: prima la soap Madonia-Bruganelli, poi lo scontro Madonia-Lucarelli con scenata isterica conseguente del suddetto Madonia e di lui allontanamento e ora l’infortunio di Peron. Nonostante tutto questo, l’ex nuotatrice ha compiuto passi da gigante nel mondo del ballo. Se non è una vincitrice lei.