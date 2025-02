Myriam Sylla a ‘Verissimo’ domenica 2 marzo

Ha da poco compiuto trent’anni ma nel suo palmares sportivo ha già fatto incetta di premi e riconoscimenti: è Myriam Sylla, pallavolista italiana e Oro olimpico nel volley a Parigi 2024. Domenica 2 marzo sarà una delle ospiti di ‘Verissimo’, pronta a raccontare dell’amore per lo sport ma anche della sua vita privata.

Myriam Sylla: la carriera e i successi

Nata a Palermo l’8 gennaio del 1995, Myriam Sylla è una delle più forti schiacciatrici italiane della sua generazione.

Il suo esordio in serie A1 è avvenuto nella stagione 2011-2012 con la squadra del Villa Cortese. Ha poi giocato per cinque stagioni a Bergamo e successivamente a Conegliano e, con entrambi i team, ha collezionato numerose vittorie (tra cui quella di un Mondiale per club nel 2019).

Attualmente veste la maglia del Pro Victoria di Monza e, dal 2015 anche quella della Nazionale Italiana portando, tra le altre cose, la fascia di Capitana. Nel 2024 è stata tra le campionesse olimpiche che hanno conquistato l’Oro a Parigi.

Ha già dichiarato, però, che non farà parte della squadra che parteciperà ai Giochi Olimpici nel 2028.

L’amore nel segno dello sport

La pallavolista è legata sentimentalmente ad Alessandro Cappelletti, giocatore di basket che veste la maglia della ‘Dinamo Sassari’. Sylla ha raccontato in un’intervista che il loro amore condiviso per lo sport è uno dei segreti della relazione, perché entrambi capiscono i bisogni e le attitudini del partner.

“Siamo due sportivi che dicono sempre che non vogliono parlare di sport ma che inevitabilmente parlano di sport – ha ammesso – ci confrontiamo, ci consigliamo, ci sfoghiamo, ci sosteniamo, quando assistiamo alle partite l’una dell’altro la sofferenza è persino doppia”.

Qualche mese fa sui social i due hanno annunciato di aver comprato casa insieme a Spoleto.

A ‘Verissimo’

Myriam Sylla sarà una delle ospiti della puntata di domenica di ‘Verissimo’ di domenica 2 marzo, a partire dalle 16:00 e si racconterà in una profonda e intensa intervista.