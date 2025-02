E’ uscito il disco di Noemi: immagini e suggestioni di ‘Nostalgia’

Un disco che è un viaggio. Un viaggio nella ‘Nostalgia’, che “se non è dentro te non esiste”, ma “non vorrei che tu pensassi che sono triste”. Il nuovo album di Noemi - ‘Nostalgia’, appunto, uscito oggi venerdì 28 febbraio - è un tour nei generi musicali, negli stili degli autori, nei richiami - uno su tutti quello alla leggendaria ‘Acqua e sapone’ proprio nella title track ‘Nostalgia’ - del variegato mondo di Veronica Scopelliti e di Noemi. “La copertina raffigura la spiaggia di Fregene dove andavo da bambina. E il cane è proprio il mio. Un tratto distintivo del mio carattere è essere nostalgica, mi rifugio molto nei posti in cui sono cresciuta, in quei momenti dove mi sono sentita a casa - racconta Noemi -. Per questo disco ho lavorato con cantautori e cantautrici di grande talento, con musicisti pazzeschi”.

La copertina del disco 'Nostalgia' di Noemi

Una tracklist con otto inediti e una cover - ‘Se t’innamori muori’, ‘Tutto il resto è noia’ (feat. Tony Effe), ‘Nostalgia’ (feat. Neffa), ‘Centomila notti’, ‘Luna bugiarda’, ‘Notte inutile’, ‘Bosco vericale’ (feat. Carl Brave), ‘Parolaccia’ - che però potrebbe non essere l’unica dell’anno: “Il 2025 è lungo” commenta col sorriso Noemi.

Un viaggio nei mondi: il funk con atmosfere anni Settanta-Ottanta della coinvolgente ‘La fine’ che porta anche la firma, inconfondibile, di Colapesce, una suggestione rap in ‘Centomila notti’, lo struggimento di ‘Luna bugiarda’, la ballatona tutta chitarra di ‘Notte inutile’ e quella ‘Bosco verticale’ con Carl Brave che ha già l’aria del classicone. L’attacco di ‘Nostalgia’ poi evoca un intero mondo, con quella suggestione un po’ alla ‘My love is your love’ di Whitney Houston.

I live di Noemi nel 2025

17 novembre 2025 - Firenze, Teatro Cartiere Carrara

19 novembre 2025 - Torino, Teatro Concordia

21 novembre 2025 - Milano, Teatro Dal Verme

26 novembre 2025 - Padova, Gran Teatro Geox

28 novembre 2025 - Brescia, Teatro Dis_Play

1 dicembre 2025 - Assisi, Teatro Lyrick

4 dicembre 2025 - Palermo, Teatro Golden

5 dicembre 2025 - Catania, Teatro Metropolitan

9 dicembre 2025 - Napoli, Teatro Augusteo

11 dicembre 2025 - Bari, Teatro Team

15 dicembre 2025 - Bologna, Teatro Duse

20 dicembre 2025 - Roma, Palazzo dello Sport