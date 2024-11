Ballando con le Stelle, eliminati e le lacrime (e i commenti assurdi) di Guillermo Mariotto

Nona puntata di ‘Ballando con le Stelle 2024’. Quella di sabato 23 novembre è stata una puntata importante per il percorso del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci verso la finale. Una coppia è infatti stata eliminata - in attesa del ripescaggio che avverrà nella prossima puntata, quella di sabato 30 novembre -, mentre sono stati decretati i semifinalisti di questa edizione del programma. A un certo punto si è anche consumato un dramma inspiegabile: Guillermo Mariotto è scoppiato a piangere guardando ballare Federica Nargi e definendola “Miss Venezuela”. La follia su Raiuno.

Ballerino per una notte della nona puntata di ‘Ballando con le Stelle’ è stato Alberto Matano, che da principe del tesoretto è passato a concorrente in pista per una serata. E al quale Paolo Belli fa firmare il contratto per partecipare alla prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’. Settimana prossima ballerina per una notte sarà Amanda Lear.

A dare il via al programma, dopo il consueto torneo ‘Ballando con te’, è stato lo spareggio ereditato dalla precedente puntata fra le coppie formate da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, da Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina e da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Eliminata è stata la coppia composta da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Simone Di Pasquale sceglie di non usare la wild card e quindi lasciarli fra i concorrenti eliminati, in attesa del ripescaggio del 30 novembre. Le altre coppie eliminate, questa volta al termine della puntata del 23 novembre, sono state quelle composte da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen e da Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Allo spareggio avevano preso parte anche Tommaso Marini e Sophia Berto.

Spazio poi alla corsa verso la semifinale. Ecco la prima prova speciale di questa edizione: i concorrenti, senza i maestri, devono improvvisare una coreografia su una musica ignota ma facendo spettacolo.

A scendere in pista sono, nell’ordine, Bianca Guaccero. “Senza Giovanni Pernice è un’anima persa in mezzo alla pista” ha commentato Selvaggia Lucarelli. Spazio poi a Luca Barbareschi: “Io sono stato rapito dal taglio di capelli e non ci ho capito niente” ha sottolineato Guillermo Mariotto, con una nuova battuta infelice come la passata settimana. Terzo ad esibirsi è stato Massimiliano Ossini, “Non so cosa tu possa aver ballato” commenta la giuria. Quarta è stata Federica Pellegrini. Che invece ha ballato bene e dimostra anche di sapere cosa ha ballato. Quinto in gara è stato Tommaso Marini. Che non fa altro che camminare in pista. Peccato che dovesse ballare. Poi è toccato a una strepitosa Federica Nargi. Che ha dimostrato una padronanza di ballo e pista stratosferici. E infatti Guillermo Mariotto scoppia a piangere. Che disagio. Si è poi esibito Francesco Paolantoni, che da solo ha dimostrato di essere un uomo di spettacolo. Poi spazio ad Anna Lou Castoldi, la quale è sembrata star calpestando delle bestiole strane. “Io senza Nikita non sono niente” ha commentato lei. Il primo posto, e quindi 30 punti, in questa gara è andato a Federica Nargi, il secondo e 20 punti a Federica Pellegrini e il terzo e 10 punti a Luca Barbareschi.

Poi torna la gara a coppie: Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen racimolano 43 punti. “C’è chi ha visto il duodeno di Veera Kinnunen, io ho visto il lato B di Massimiliano Ossini. E sono 10 anni che lo celebro”: il commento di Guillermo Mariotto è così fuori luogo da far rimanere tutti di stucco. Seconda coppia in pista: Tommaso Marini e Sophia Berto. Che riceve 41 punti. Spicca il 10 di Guillermo Mariotto. Ballano poi Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, ai quali la giuria attribuisce un totale di 31 punti. L’esibizione successiva vede protagonisti Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Che si riscattano ottenendo 47 punti. In pista poi Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli: per loro è un trionfo, tanto che raccolgono 45 punti. Seguono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. “Per me Bianca è la priorità” sottolinea il maestro. La loro è un’esibizione clamorosa, eppure Guillermo Mariotto nota solo la canotta che indossa Giovanni Pernice. Ennesimo momento imbarazzante. Raccolgono 46 punti. Ingiustificabile il 7 di Guillermo Mariotto. “Vergognati, falsi la gara così” urla una sempre molto contenuta Rossella Erra.

Penultima coppia in gara è quella composta da Federica Pellegrini e Angelo Madonia. La giuria le attribuisce 48 punti. Polemiche roventi fra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli: “La tua antipatia danneggia Federica Pellegrini” sottolinea l’opinionista e giurata. “Lui se ne va e mi saluta come un cafone, che è sta cosa?” aggiunge lei. A chiudere la competizione sono poi Federica Nargi e Luca Favilla. Che ottengono ovviamente 50 punti.