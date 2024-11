Grande Fratello: eliminato, nominati e polemiche del 23 novembre

Quella del 23 novembre è stata la prima puntata in onda di sabato sera del Grande Fratello 2024. Mai in questa edizione, infatti, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini era andato in onda durante il fine settimana. Questa scelta si deve alla necessità da parte di Mediaset di mandare un programma ritenuto “forte” - che forte in ogni caso non è, visto che i risultati dal punto di vista degli ascolti tv non sono mai esaltanti - in controprogrammazione per opporsi allo strapotere di ‘Ballando con le Stelle’ su Raiuno dopo la conclusione di ‘Tu sì que vales’.

E così ecco la truppa degli inquilini della Casa approdare in prima serata il sabato.

Ad essere eliminato durante la puntata di sabato 23 novembre è stato Clayton Norcross. I nominati erano Amanda Lecciso, Alfonso D’Apice, Clayton Norcross, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

Nessun immune per le nomination di questa serata: si vota tutti contro tutti. I nominati del Grande Fratello di sabato 23 novembre sono Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Stefano Tediosi, Helena Prestes e Luca Calvani e Amanda Lecciso. I due più votati dal pubblico guadagneranno l’immunità, quindi nella puntata di martedì 26 novembre non ci sarà alcun eliminato.

Durante la puntata è stato inevitabile parlare della rivalità fra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Oltre all’avvicinamento di quest’ultimo ad Helena Prestes. Insomma, corsi e ricorsi: guardacaso a creare qualche dinamica all’interno di un programma oggettivamente ormai stantio e decotto sono sempre gli stessi personaggi con i medesimi argomenti dell’inizio di questa edizione. Un confronto acceso, quello fra i due concorrenti. Al quale segue poi quello fra l’opinionista Beatrice Luzzi con le Non è la Rai, colpevoli secondo l’attrice di aver fatto nomination poco sensate durante le ultime puntate. Insomma, la solita aria fritta.

“Io e Alfonso ci siamo riavvicinati, ci stiamo provando. Ci sono alti e bassi, scopriamo insieme come andrà. Non provavo qualcosa di forte, ma in questi ultimi giorni per Alfonso questi sentimenti e l’intimità stanno tornando. Tutto quello che c’è stato fuori con Stefano non lo rinnego, era sincero. Era tutto vero e sentito, sono anche stata chiara con lui. Quando è venuto qua, il problema che poi è nato ha riguardato sia comportamenti che non mi sono piaciuti sia dei lati caratteriali suoi usciti qui dentro che non stavano andando per me. Contemporaneamente si stavano riallacciando dei rapporti con Alfonso”, “A noi credevo davvero e tu non stai facendo quello che vuoi veramente, ma quello che è giusto per il pubblico”: ecco che si è parlato del triangolo fra Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi.

Del tutto senza senso, poi, il momento dell’incontro fra Jessica Morlacchi, la madre e Luca Calvani. Al termine della puntata vengono poi separate le quattro coppie della casa: Mariavittoria raggiunge Alfonso D’Apice in tugurio. A raggiungere loro due sono Lorenzo Spolverato, Yulia Naomi Bruschi e Javier Martinez.