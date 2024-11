Pagelle Ballando con le Stelle del 23 novembre: Nargi e Guaccero stratosferiche, Sonia Bruganelli fuori

Le pagelle della puntata di ‘Ballando con le Stelle 2024’ di sabato 23 novembre non possono non tener conto delle farneticazioni di Guillermo Mariotto. Anche la nona puntata del talent show condotto su Raiuno da Milly Carlucci vede il giudice essere spesso fuori luogo con esternazioni francamente imbarazzanti e spesso anche incomprensibili. Qualcuno, vi prego, fermi questa deriva che sta prendendo il suo personaggio. E le assurde lacrime sull’esibizione di Federica Nargi, definita dallo stesso Mariotto come Miss Venezuela, ne sono un esempio evidente.

Una puntata che è stata divisa in tre momenti: quello degli spareggi iniziali - ad essere eliminati sono stati Sonia Bruganelli e Carlo Aloia - quello delle esibizioni in solitaria dei concorrenti che hanno dovuto improvvisare senza l'aiuto dei maestri e quello della competizione tradizionale delle coppie.

Una puntata, quella di sabato 23 novembre, nella quale sono stati nominati i semifinalisti di ‘Ballando con le Stelle 2024’ e le tre coppie eliminate: Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen e Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina.

Non sono mancate le polemiche: "Ho visto una coreografia normale" sottolinea Selvaggia Lucarelli nei confronti di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. "Tu hai già deciso chi deve vincere" polemizza Rossella Erra nei confronti della giurata. Insomma, nuova lite da pollaio.