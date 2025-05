Amici Serale, eliminato e chi è in finale: sorpresa fra i ballerini

Amici 24 è agli sgoccioli. Domenica 18 maggio si svolgerà, come di consueto completamente in diretta, l’ultima puntata del Serale di Amici ovvero la finale dell’edizione 2025 del talent show condotto da Maria De Filippi. I nomi dei finalisti sono stati decretati nella puntata di sabato 10 maggio. La semifinale è stata caratterizzata da sfide emozionanti, ma non, come invece era avvenuto in tutte le altre puntate del programma, dalle polemiche fra gli insegnanti. La puntata di sabato 10 maggio del Serale di Amici ha riservato una piacevole sorpresa al pubblico: la ballerina Asia, concorrente eliminata a inizio Serale, ha fatto parte del corpo di ballo dei professionisti durante l’esibizione della cantante Annalisa. Il premio Enel di 10.000 euro è andato al ballerino Daniele e alla cantante Antonia. La stessa Antonia si aggiudica poi il premio Spotify Singles. Nicolò e Alessia vincono quello di Estathè Zero.

Maria De Filippi alla semifinale di Amici 24

Ospiti musicali della semifinale di Amici sono stati Annalisa, che ha presentato il nuovo singolo ‘Maschio’, e Fred De Palma, che ha cantato il brano ‘Bali lambada’. Ospite comica è invece stata Geppi Cucciari.

Tutti e tre i cantanti rimasti fino alla semifinale ad Amici sono finiti al ballottaggio: Antonia, TrigNo e Nicolò si sono giocati l’accesso alla finale cantando i loro tre nuovi inediti. L’eliminato della puntata di sabato 10 maggio del Serale di Amici è Nicolò.

Daniele, Antonia e Alessia alla semifinale di Amici 2025

Ad essere arrivati alla finale di Amici 24 sono i cantanti TrigNO e Antonia e i ballerini Alessia, Francesco e Daniele. Il primo ad arrivare alla finale è stato Francesco e a deciderlo sono stati i tre giudici Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Poi è toccato ad Alessia, che ha ottenuto il favore di Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Amadeus ha invece votato per la cantante Antonia. Nella terza manche il titolo di finalista è andato a Daniele e anche in questo caso Amadeus aveva scelto Antonia.

I favoriti alla vittoria del programma sono i ballerini Francesco e Alessia e la cantante Antonia.