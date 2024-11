Angelo Madonia fuori da Ballando, la rottura dopo il battibecco con Selvaggia Lucarelli

Roma, 25 novembre 2024 – Angelo Madonia è fuori da Ballando con le stelle. La clamorosa decisione è stata resa nota dalla produzione dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La rottura è dovuta a non meglio precisate “divergenze professionali emerse nel corso del programma”, si legge in un comunicato. Chi sarà dunque adesso il maestro di Federica Pellegrini? Il nome verrà reso noto “nelle prossime ore”.

Ma cosa è successo? Nell’ultima puntata c’erano stati screzi pesanti tra il ballerino e la giurata Selvaggia Lucarelli. Commentando l’ottima performance sul palco della coppia Madonia-Pellegrini, la giornalista ha chiamato in causa Sonia Bruganelli, la ex di Paolo Bonolis e attuale compagna di Madonia, appena eliminata. “E' una coincidenza ma è uscita Sonia ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia”. Il professionista non ha gradito la battuta. “Non sai sorridere. La tua antipatia danneggia Federica Pellegrini”, sbotta Lucarelli. “E tu danneggi la giuria”, la replica. Lui se ne va stizzito, lei si offende: “Non mi saluta, come un cafone. L’unico a comportarsi così”.

Non si conoscono però i dettagli del dietro le quinte né si sa cosa abbia davvero portato all’addio di Madonia. Quello che è certo è che si tratta di una decisione calda calda, appena sfornata. Ancora questo pomeriggio Madonia pubblicava una foto del tango ballato con Federica Pellegrini nelle storie di Instagram. L’ultimo tango, è il caso di dire. Come l’avrà presa l’ex campionessa di nuoto, che adesso dovrà ricominciare tutto da capo, con un nuovo partner?

Angelo Madonia, palermitano di 40 anni, è papà. Ha due figlie avute da una precedente relazione. Oggi è fidanzato con la produttrice Sonia Bruganelli. Due anni fa aveva fatto notizia la storia d’amore con la dj Ema Stockolma, nata proprio a Ballando e finita l’anno scorso.