Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono lasciati. Il gossip svelato a ‘Ballando con le Stelle’

Roma, 29 ottobre 2023 - Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono lasciati. A svelarlo, indirettamente, è stato Guillermo Mariotto durante l'ultima puntata di 'Ballando con le Stelle', la stessa trasmissione durante la quale la conduttrice e il ballerino si erano conosciuti (i due erano giunti terzi nella passata edizione). Il giudice del dance show di Rai 1 ha infatti apostrofato Paola Perego, che quest'anno fa coppia con Madonia, al termine dell'esibizione per non essersi lasciata andare. "Guarda tutta quella roba di lui, che adesso è pure libero", ha detto Mariotto. Immediato l'intervento di Milly Carlucci che ha sottolineato come ci si riferesse a quanto appena visto in pista: "Parliamo di tempo, parliamo di bachata e parliamo del ballo". Ma la frase sibillina non è sfuggita ai fan e agli appassionati di 'Ballando', così sui social è partito subito il tam tam sulla possibile rottura tra Ema Stokholma e Angelo Madonia.

In realtà qualche voce circolava già da qualche tempo. Eppure la speaker radiofonica aveva raccontato, non molto tempo fa quando il ballerino fosse stato importante durante il doloroso viaggio nei luoghi della sua infanzia. "Non ce l'avrei fatta a tornare lì da sola. Il senso di famiglia che mi dà Angelo mi ha aiutato a trovare il coraggio. Lui è una persona molto sensibile. Prima di questo ritorno a casa, avevo un blocco", aveva scritto su Instagram raccontando quell'esperienza. Ora però quella storia d'amore nata sotto i riflettori sembra essere giunta al capolinea.

Al momento né Stokholma né Madonia hanno commentato questa (inaspettata) fuga di notizie, ma se servisse un altro indizio (anche questo non sfuggito agli appassionati di gossip): lei ha smesso di seguire il ballerino su Instagram.