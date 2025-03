Pamela Bach è morta, l’ex moglie di David Hasselhoff trovata con un proiettile in testa

Los Angeles, 6 marzo 2025 – Un colpo alla testa. Sarebbe morta così l’attrice americana Pamela Bach, 62 anni, ex moglie della star di Supercar e Baywatch David Hasselhoff. Secondo le prime informazioni fornite da Tmz, l’ex modella di Tulsa, Oklahoma, è stata trovata senza vita ieri sera nella sua villa da due milioni di dollari sulle colline di Hollywood: si sarebbe sparata. A dare l’allarme sono stati i familiari che non riuscivano più a mettersi in contatto con lei.

Tmz ha raccolto un primo commento di Hasselhoff: "La nostra famiglia è profondamente addolorata per la scomparsa di Pamela. Siamo grati per l'ondata di amore e sostegno, ma chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy mentre soffriamo e affrontiamo questo momento difficile”.

Bach non avrebbe lasciato nessun messaggio: non si conoscono le motivazioni del suo gesto.

Pamela Bach (©Pearson All-American Television / Courtesy: Everett Collection)

Pamela debutta al cinema nel film di Francis Ford Coppola Rusty il selvaggio, del 1983, accanto ai mostri sacri Matt Dillon Michely Rourke e Diane Lane. Ma è soprattutto la televisione a farla conoscere al grande pubblico. Nel 1985 ottiene una parte in Supercar: ed è qui che conosce David Hasselhoff, protagonista dell’indimenticata serie tv. Sarà un grande amore. Pamela e David si sposano nel 1989. Dal matrimonio – che durerà 17 anni – nascono le due figlie Hayley e Taylor Ann.

Per 10 anni lavorano fianco a fianco. Bach è la barista Kaye Morgan nella saga di Baywatch. Pamela e David sono una delle coppie più invidiate di Hollywood. Più tardi arrivano altri ruoli in tv, come quelli in Sirens e Febbre d’amore, per citarne due.

Nel 2007 la rottura: una separazione tormentata e conflittuale. Marito e moglie si dividono le figlie: una viene data in custodia alla madre, l’altra al padre. Ma l’attrice manteneva ancora il cognome del marito, firmandosi Bach-Hasselhoff.

Pamela Bach con le figlie avute da David Hasselhoff e il nipotino (Instagram)

Notizia in aggiornamento