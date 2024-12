Pagelle Ballando con le Stelle: Federica Pellegrini e Bianca Guaccero da applausi

Fra ripescaggi ed esibizioni, la prima semifinale di Ballando con le Stelle 2024, quella andata in onda sabato 30 novembre su Raiuno, è stata una puntata del talent show condotto da Milly Carlucci particolarmente emozionante. Non sono mancate le consuete polemiche e discussioni - d'altro canto, con Sonia Bruganelli ancora nel cast dei concorrenti per un'ultima esibizione non ci si poteva aspettare una serata tranquilla viste anche le sue dichiarazioni rese durante la settimana -, così come non è mancato un cambio di maestro.

Dopo l'allontanamento di Angelo Madonia e l'infortunio patito a un polpaccio da parte di Samuel Peron, ad affiancare Federica Pellegrini è stato nominato Pasquale La Rocca. Il quale è tornato "sul mercato" di Ballando con le Stelle 2024 a causa della necessità di Nina Zilli di lasciare definitivamente il programma a causa di un nuovo infortunio della stessa cantante. Insomma, una serata particolarmente complicata.

Ecco le pagelle della prima semifinale di 'Ballando con le Stelle 2024'.