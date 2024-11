Sonia Bruganelli nella bufera a Ballando con le Stelle: “Attenta al rinculo”

Sonia Bruganelli nella bufera a Ballando con le Stelle 2024. Dopo le recenti dichiarazioni, rese anche a Francesca Fagnani a ‘Belve’, la fase dei ripescaggi durante la prima semifinale del talent show condotto da Milly Carlucci l’ha vista come di consueto al centro delle polemiche. "Mettere in dubbio quello che facciamo e veicolare un messaggio che non è vero è ingeneroso nei confronti di tutti noi che lavoriamo qui. Tu hai ballato quanto gli altri” ha sottolineato Alberto Matano. “Io sono stata invece molto orgogliosa di quello che hai fatto” ha ribattuto Milly Carlucci. "Ma chi ti deve togliere 20 secondi dal tuo ballo? Non è vero che c’è stata una polemica continua – ha aggiunto Selvaggia Lucarelli -. La mia impressione è che a te piaccia la polemica, arrivi e spari. Poi purtroppo arriva il rinculo ed è un problema”. “Detta così… il rinculo non è un mio problema. Non sono cosa vuol dire” ha risposto a sua volta Sonia Bruganelli. Portando il dibattito su un terreno imbarazzante e inutilmente scivoloso, visto che “rinculo” è un termine tecnico per nulla volgare. “Trovo molto inelegante che da casa Madonia posti la card per votare la fidanzata e non Federica Pellegrini dopo tutto il percorso che hanno fatto insieme” aggiunge Selvaggia Lucarelli.

Va detto che rilasciare alcune dichiarazioni, sostenendo peraltro di essere la vittima sacrificale sull’altare delle polemiche e della costruzione ad arte dei dinamiche, non si ritrova nell’indice di alcun manuale del personaggio che sarà richiamato per ospitate tv.

Si trova sicuramente in quello del ‘Come non finire subito nel dimenticatoio perché stare davanti alle telecamere non è il proprio mestiere’ e questo è un dato che va certamente tenuto in considerazione. Perché di fatto tutta la tortuosa gimcana di polemiche, contropolemiche, critiche, sceneggiate di gusto più o meno cattivo e di post più o meno supponenti sui social network ha avuto come unico filo conduttore quello di rimanere a galla, di farsi notare.

E con l’atteggiamento vittimistico e, a tratti, inutilmente aggressivo - soprattutto nei confronti di Selvaggia Lucarelli - che ha manifestato durante la sua permanenza a Ballando con le Stelle 2024 Sonia Bruganelli ha dimostrato di non essere portatrice dei contenuti necessari a partecipare come concorrente a un talent show del genere. La domanda a questo punto è: se non può fare la concorrente nè l’opinionista - ricordiamo le sue partecipazioni abbastanza discusse e discutibili a Isola dei Famosi e Grande Fratello proprio in questo ruolo -, quale potrebbe essere un ruolo confacente a Sonia Bruganelli davanti alle telecamere? O, meglio, c’è un ruolo per Sonia Bruganelli davanti alle telecamere nella tv italiana?