Federica Pellegrini balla “da sola”: le lacrime e il difficile percorso della Divina a Ballando con le Stelle 2024. Adesso c’è Pasquale La Rocca

Date un premio speciale a Federica Pellegrini. Angelo Madonia allontanato da ‘Ballando con le Stelle 2024’ “per divergenze professionali”, Samuel Peron subentrato e subito costretto a cedere il posto a causa di una lacerazione di terzo grado a un polpaccio, Pasquale La Rocca subentrato al subentrante (a causa del ritiro forzato di Nina Zilli). L’unica ad essere rimasta salda in mezzo alla tempesta è lei: Federica Pellegrini. Campionessa vera. E non solo perché è stata protagonista di un percorso artistico di spessore all’interno del talent show condotto da Milly Carlucci.

Andiamo con ordine: Federica Pellegrini arriva a ‘Ballando con le Stelle 2024’ con la sua fama di campionessa eccelsa abituata alla fatica e a mettersi in gioco, ma non a perdere, che la precede. Il maestro di ballo che le viene assegnato è Angelo Madonia e già più persone ironizzano sulle difficoltà che potrebbero derivare dalla presenza come concorrente anche di Sonia Bruganelli, di Madonia attuale compagna, che rischia di diventare piuttosto ingombrante. Federica Pellegrini entra appieno nella gara e nel talent show di ballo, compiendo passi avanti significativi. Tanto da essere definita a buon diritto una delle rivelazioni in positivo di questa edizione di ‘Ballando con le Stelle’.

Federica Pellegrini inizia a sciogliersi, a ballare e a divertirsi. In pista è sempre più sicura, tanto che qualcuno la indica persino come possibile outsider per la vittoria finale del programma. Le ombre sulla coppia professionale che forma con il maestro Angelo Madonia, però, si allungano sino alla bufera innescata dalla giurata Selvaggia Lucarelli durante la puntata di sabato 23 novembre. Stoccata rivolta al ballerino e alle difficoltà vissute dalla ex nuotatrice a causa del di lui rapporto con l’altra concorrente Sonia Bruganelli. Ecco la buriana: Madonia si infuria, risponde male e sbotta dietro le quinte dopo la puntata. Evidentemente la situazione era tesa ormai da un po’, visto che poche ore dopo il maestro viene allontanato dal programma “per divergenze professionali”.

Tutto mentre Federica Pellegrini non dà segnale alcuno di voler abbandonare la contesa. Cosa che invece aveva fatto Sonia Bruganelli a causa di polemiche e problemi fisici. La Divina Pellegrini vive un momento di difficoltà, ma rimane salda al suo posto. E inizia a lavorare con Samuel Peron, il sostituto di Angelo Madonia. Samuel Peron che, pochi giorni dopo, si infortuna a un ginocchio. E Federica Pellegrini che fa? Pensa di lasciare il programma? Per nulla. Lei è abituata alle sfide, alle carte in tavola che cambiano all’ultimo, al non fare un dramma delle difficoltà. Perché lei, davvero, è una campionessa. E quindi nella semifinale di sabato 30 novembre balla da sola. Dando ancora una volta una enorme lezione. Che non è quel “The show must go on” a cui il mondo dello spettacolo è tanto affezionato. Ma è un mix di grinta, coraggio, consapevolezza e capacità di essere più forte di tutto e tutti.