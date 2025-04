Beatrice Luzzi: “Con ‘Vivere’ guadagnavo 12 milioni al mese. Cesara Buonamici? Mai stata dalla mia parte”

Beatrice Luzzi è stata tra le protagoniste delle ultime due edizioni del ‘Grande Fratello’: lo scorso anno come concorrente che ha tenuto banco in casa (e si è classificata seconda) e per questa edizione come opinionista in studio a cui non sono mancate ironia pungente ma, in alcuni casi, anche clemenza. Ora, alla fine di questa stagione televisiva, tira le somme del programma e di tanto altro ancora in un’intervista al Corriere della Sera.

‘Vivere’? Guadagnavo 12 milioni al mese

Come anticipato, il ‘Grande Fratello’ ha rappresentato per l’attrice una rinascita lavorativa non indifferente che l’ha portata nuovamente nelle case degli italiani, ma la sua grande notorietà è arrivata a cavallo tra la fine degli anni ’90 e primi anni 2000 grazie alla soap ‘Vivere’. Lasciare il set è stata una delle decisioni più complesse della vita di Luzzi: “Guadagnavo 12 milioni di lire al mese, ero super popolare, però quel ruolo mi stava consumando l’anima, aveva eroso la mia identità. Rivolevo la mia privacy, la mia libertà. E ho mollato. L’ho pagata cara, per rimettermi sul binario ci ho messo un po’” ha spiegato.

E tra i rimpianti sul lavoro ce n’è anche un altro: “Nel 2001, quando mi offrirono un’altra fiction molto importante. Ma avrei dovuto lavorare di nuovo con un collega che non sopportavo. – ha raccontato l’attrice – Rifiutai e persi il treno”.

La vita privata

Al Corriere, Beatrice Luzzi ha raccontato anche della sua situazione sentimentale che al momento non la vede accanto a nessuno: “In questo momento nella mia vita non resta spazio. Ho due figli adolescenti, è sempre una fase delicata, richiedono attenzioni. Se dovessi lasciarmi andare alla passione avrebbe la meglio su tutto il resto, perché quando amo sono assoluta, cerco la congiunzione totale di due vite” ha spiegato, ma ha anche aggiunto di aver avuto tanto amore in passato e che al momento non è questa una delle sue priorità.

Su Giuseppe Garibaldi, il ‘collega’ di Gf con il quale aveva avuto un flirt all’interno della Casa non si sbilancia in positivo e smorza l’entusiasmo dei fan: “Con lui c’è stata decisamente una connessione ancestrale profonda, una magia che poi non si è integrata nella realtà”.

Con Cesara Buonamici mai a cena insieme

Nel corso della chiacchierata, Luzzi si è definita una donna divisiva ma anche volitiva, di cui spesso gli uomini hanno paura. Eppure è con l’universo femminile che, al ‘Grande Fratello’ non ha legato particolarmente. Ha criticato alcune donne ‘predatrici’ che, a detta sua, “sono tali e quali ai maschi, invece vengono assolte in quanto femmine. E io contesto questa difformità di giudizio. Ci vuole una riflessione di noi donne su questo”.

E anche con l’altra opinionista Cesara Buonamici, i rapporti non sono idilliaci: “Quando nella scorsa edizione ero al Grande Fratello come concorrente e subivo molestie psicologiche, lei non ha mai speso una buona parola. Non mi sopportava. Quest’anno non mi ha accolto con grande entusiasmo. E non l’ho mai sentita dalla mia parte”.

“Insomma, non andrete a cena insieme?” le viene chiesto. E la risposta è lapidaria: “Direi di no”.