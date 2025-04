The Couple, prima puntata: chi ha vinto, nominati e pagelle

Prima puntata di ‘The Couple – Una vittoria per due’ e già possiamo tranquillamente esclamare: “Bentornata Ilary”. Questo reality game è il suo ambiente naturale. Una Ilary Blasi un po’ emozionata in questo avvio di programma di lunedì 7 aprile e questo le ha fatto molto bene, visto che per tutta la puntata si è mantenuta lontana dal trash a cui ci a veva abituato durante la sua ultima conduzione dell’Isola dei Famosi.

“Siamo una coppia che non ch..va”: all’inizio scoppiettante ha pensato invece il coreografo Luca Tommassini, opinionista insieme alla conduttrice Francesca Barra.

Luca Tommassini e Francesca Barra alla prima puntata di The Couple

Ed ecco quindi poi i concorrenti, ogni coppia caratterizzata da un colore. Le prime ad arrivare in studio sono Brigitta e Benedicta Boccoli. Che sono tanto sorelle, ma poco unite e poco affiatate: “Abbiamo avuto dei trascorsi, abbiamo delle differenze”. Hanno già discusso su come si dividerebbero il montepremi in caso di vittoria a ‘The Couple’. Le sorelle Boccoli sono la coppia lilla.Tocca poi a Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Loro sono la coppia verde. E proprio queste due coppie si sfidano già da subito. Vincono Jasmine e Pierangelo.

La terza coppia è quella dei “nip” di questa prima edizione di ‘The Couple’: quella dei fratelli Fabrizio e Danilo Mileto. Loro sono la coppia gialla. A seguire ecco la coppia rosa, quella delle ex Veline Elena Barolo e Thais Wiggers. Che sembrano fra le più affiatate e realmente complici. Momento di follia di Elena Barolo, che declama una poesia sugli uccelli suscitando l’ilarità di tutto lo studio: “Se dovessimo vincere, vorrei andare in Normandia perché lì ci sono tanti uccelli” ha spiegato la ex Velina. “Sto prenotando subito un viaggio” ha aggiunto l’opinionista Luca Tommassini, scatenatissimo. A vincere la sfida fra i fratelli Mileto e le ex Veline sono state proprio quest’ultime. Anche perché Danilo Mileto riesce a non capire chi sia Dante Alighieri e a sostenere che la Sardegna non faccia parte dell’Italia.

The Couple, il montepremi è da un milione di euro

Quinta coppia: Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei. Il loro colore è il rosso. E si sfidano con le sorelle Irma e Lucia Testa, ovvero la coppia arancione. Finalmente due consanguinee realmente affiatate e unite. A vincere il duello sono Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

Ecco poi le ultime due coppie, quelle i cui componenti di fatto non c’entrano nulla l’uno con l’altro: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, dj ed ex calciatore, ovvero la coppia azzurra, che sfidano Laura Maddalena e Giorgia Villa, la coppia bianca. A vincere sono i primi due.

Le quattro coppie vincitrici si affrontano poi alla prova finale: a vincere la puntata, e quindi l’immunità alle prime nomination e la possibilità di rubare una chiave a un’altra coppia – più chiavi si hanno e più possibilità si hanno di avere quella giusta che aprirà la cassaforte che contiene il montepremi da un milione di euro -, è la coppia composta da Antonino Spinalbese e Andrea Tarabelli. Che sceglie di rubare una chiave a Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.

I nominati della prima puntata di The Couple sono Danilo e Fabrizio Mileto. Questa coppia non è a rischio eliminazione, ma è obbligata a cedere una chiave a un’altra coppia di concorrenti. E la cedono a Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi, che erano rimasti con una sola chiave dopo il “furto” ordito da Antonino Spinalbese e Andrea Tabarelli.

I promossi

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco sono i due Bff, quelli che immagini siano capaci di serate epiche, ma anche di litigate teatrali e drama continui. Laura Maddaloni e Giorgia Villa le vedo tenacissime e agguerrite, ci regaleranno gioie. Così come Irma e Lucia Testa, le vedo davvero in sintonia. Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono complici, sono sposati da poco e il loro affiatamento è palpabile, mi danno l’idea di persone con le quali si può parlare. Con Thais Wiggers ed Elena Barolo le risate non mancano: sono davvero amiche e si percepisce.

Una menzione speciale per gli opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra: finalmente due opinionisti che non litigano e non si punzecchiano, che non pensano a loro stessi, ma che si mettono al servizio del programma e del pubblico. Li amo già come se fossero i miei migliori amici.

I bocciati

I fratelli Danilo e Fabrizio Mileto hanno dimostrato di avere diverse falle importanti nella cultura generale. Si ride di loro e non con loro, per adesso sono dei belli che non ballano. Le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli si candidano ad essere le prime litiganti. Fra loro, però. Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli sono nel solco dei fratelli Mileto: si vantano di non essere un granché dal punto di vista culturale. Mah. “Il presidente del Consiglio è la Meloni”: Andrea Tabanelli dimostra già di vivere in un altro emisfero. “Abbiamo investito le nostre energie in altro” cerca maldestramente di giustificarsi Spinalbese. Che imbarazzo.