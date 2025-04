Il marito di Liliana Resinovich indagato per omicidio: “Non me lo aspettavo, sono tranquillo”

Roma, 12 aprile 2025 – “Non me lo aspettavo, sono comunque tranquillo, credo si tratti di un atto dovuto”. Lo ha detto Sebastiano Visintin, vedovo di Liliana Resinovich, sentito telefonicamente dal quotidiano Il Piccolo, dopo che ieri si è diffusa la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per l'omicidio di sua moglie. Gli agenti della Squadra mobile sono andati a casa sua martedì sera, in via del Verrocchio, e hanno perquisito l’abitazione per oltre sette ore, portando via, tra le altre cose, un paio di guanti, una forbice, una maglia e decine di coltelli, come scrive il quotidiano di Trieste. Visintin ha raccontato che "durante il sopralluogo" è "rimasto seduto sul divano. Non ho idea di dove abbiano guardato i poliziotti".

Il giorno dopo la perquisizione, mercoledì, sarebbe stato notificato a Visintin l'atto relativo all’iscrizione nel registro degli indagati. Al momento sarebbe lui l'unica persona indagata dalla pm titolare delle indagini, Ilaria Iozzi, che ha sostituito Maddalena Chergia. La svolta, arrivata dopo che il gip Luigi Dainotti aveva disposto nuove e approfondite indagini, è stata determinata dai risultati della consulenza medico legale che la Procura aveva affidato a Cristina Cattaneo e ai colleghi Vanin, Tambuzzi e Leone. Una consulenza che ha smontato definitivamente la traballante ipotesi del suicidio. "Aspettiamo cosa i miei avvocati decideranno di fare, io ho massima fiducia in loro, sono a disposizione e spero che avrò la possibilità di parlare con gli inquirenti e rispondere alle domande che mi faranno". Ha detto ieri Visintin, ai giornalisti della trasmissione Quarto Grado, che per prima ha dato la notizia della sua iscrizione sul registro degli indagati.

Pochi giorni fa dopo l'esito della perizia Cattaneo, era stato Sergio Resinovich, fratello della vittima, a chiedere allaa magistratura di indagare su Visintin, accusandolo di un coinvolgimento nella morte di Liliana. Ed era stato particolarmente circostanziato nelle sue accuse, indicando anche "familiari e persone che gli sono vicini", in particolare "il figlio, sua moglie e la cerchia dei loro amici". Il fratello della vittima aveva anche indicato un movente, parlando di femminicidio a sfondo economico con, in più, una volontà di “controllo”. Già due anni fa Sergio Resinovich aveva depositato in procura un atto in cui faceva la stessa richiesta. Nell’ultima richiesta aveva sottolineato che solo il cognato "aveva convenienza a far trovare il corpo perché così entrava in possesso dell'eredità, di cui un terzo è stato dato a me, e rientrava anche nella reversibilità della pensione".