Isola dei Famosi, quando inizia: la prima sfida

Manca poco all’inizio dell’Isola dei Famosi e il timore è che manchi anche molto poco alla conclusione di ‘The Couple - Una vittoria per due’. Perché di fatto i due programmi - ironia della sorte, sono rispettivamente il passato e il presente della conduttrice Ilary Blasi - sono intrinsecamente legati.

The Couple dovrebbe infatti concludersi anticipatamente a inizio maggio - con un taglio, di fatto, delle ultime tre puntate -, anche se molto dipenderà dagli ascolti della prossima puntata del reality game, e questo potrebbe portare a un inizio in anticipo proprio dell’Isola dei Famosi. Che quindi potrebbe prendere il via lunedì 12 maggio. Visti i risultati per ora sotto le aspettative, infatti, The Couple dovrebbe vivere il proprio ultimo anno il lunedì precedente.

Ecco quindi che l’Isola dei Famosi sarebbe chiamato, suo malgrado, a cercare di risollevare gli ascolti del lunedì sera di Canale 5 con qualche settimana di anticipo. Isola dei Famosi che, a oggi, di ufficiali ha soltanto tre nomi: quello della conduttrice Veronica Gentili, quello dell’inviato Pierpaolo Pretelli e quello dell’opinionista unica Simona Ventura.

Per ora, infatti, non sono ancora stati annunciati ufficialmente i naufraghi che faranno parte del cast di questa che per forza di cose dovrà essere una sorta di edizione zero dell’Isola dei Famosi. Il surviving game di Canale 5 ha un compito ingrato: risollevare le sorti della Prima serata del lunedì della rete e, soprattutto, dimostrare che quella dei reality show non è una categoria ormai decotta. Cosa che con Grande Fratello prima e The Couple adesso sembra invece ormai essere una certezza conclamata.

Riuscirà il surviving game condotto da Veronica Gentili in questa prima sfida? Difficile. La prima puntata farà registrare ascolti incoraggianti vista la curiosità del pubblico, ma poi molto sarà da delegare a cast di naufraghi e alle prove decise dagli autori. Due aspetti che nelle ultime edizioni dell'Isola dei Famosi hanno lasciato molto a desiderare.