Attentato vicino a Mosca, ucciso generale russo Moskalik. Il video dell’esplosione dell’auto

Lavrov: "Russia pronta a chiudere un accordo"

La Russia "è pronta a chiudere un accordo, ma ci sono ancora alcuni punti" di questa intesa "che devono essere perfezionati. Siamo impegnati proprio in questo processo". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista alla rete televisiva statunitense Cbs. Il presidente americano Donald Trump "ha ragione a dire che Stati Uniti e Russia si stanno muovendo nella giusta direzione", ha osservato Lavrov, come riportato dalla Tass. Lavrov ha sottolineato come Trump sia l'unico leader mondiale a voler "affrontare le cause profonde" della guerra in Ucraina.