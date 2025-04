L’umanesimo digitale di Papa Francesco

Papa Francesco ha sempre mostrato una grande apertura verso le nuove tecnologie, utilizzandole per veicolare il messaggio cristiano a milioni di persone in tutto il mondo. La sua presenza attraverso account ufficiali su piattaforme come Twitter e Instagram ha segnato una vera e propria rivoluzione nella comunicazione della Chiesa. Tuttavia, Papa Bergoglio non ha mai smesso di evidenziare i rischi legati a un uso eccessivo e irresponsabile degli strumenti digitali. In un videomessaggio per le intenzioni di preghiera del mese di aprile, il Papa ha esortato i fedeli a "guardare meno gli schermi e guardarsi di più negli occhi", richiamando l’importanza di non permettere che la tecnologia ci allontani dalle relazioni umane.

In numerose occasioni, anche attraverso i messaggi annuali per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, papa Francesco ha ripreso il tema della centralità dell’uomo nell’utilizzo delle tecnologie più innovative come l’Intelligenza Artificiale, ponendo l’accento sull’importanza di un approccio etico che valorizzi la dignità umana. In un contesto di progressi scientifici e tecnologici rapidi, il Papa ha sempre messo in evidenza che l’innovazione deve rispondere ai principi di giustizia sociale, inclusione e bene comune. Non può esserci progresso senza che tutti ne possano beneficiare, altrimenti si creano nuove disuguaglianze. È essenziale, ha costantemente sottolineato, che la tecnologia non avvantaggi solo alcuni, ma che sia utilizzata per unire le persone e per aiutare i più poveri, i malati, e le persone con disabilità. Tutti questi interventi consegnano alla storia la figura di un Papa che riconduce il corretto funzionamento dei media tradizionali e di quelli digitali alla ricerca della verità e al rispetto dei diritti fondamentali. Papa Francesco è stato l’interprete più autentico e genuino di un maturo umanesimo digitale.